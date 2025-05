Blanca Suárez y Javier Rey, derroche de romanticismo

Después de una semana en la que la Caja Mágica se ha convertido en el epicentro del 'famoseo' y en el lugar con más celebrities por metro cuadrado de la capital, el Mutua Madrid Open de Tenis ha llegado a su fin.

Aryna Sabalenka, ganadora del Mutua Madrid Open. / Jose Breton / AP

José Luis Martínez-Almeida y Teresa Urquijo -que ha presumido de su avanzado embarazo con una blusa estampada y un pantalón blanco-, Feliciano López y Sandra Gago, Nieves Álvarez y Bill Saad, el exfutbolista Ronaldo Nazario y su mujer Celina Locks... parejas enamoradas entre las que ha destacado especialmente una, la formada por Blanca Suárez y Javier Rey.

Rienda suelta a su pasión

Los actores, que mantienen una discreta relación desde hace seis años, han hecho una excepción en su 'regla no escrita' de no dejarse ver juntos en público y no prodigarse gestos de cariño, dando rienda suelta a su pasión en un palco que han compartido con otros rostros conocidos como la presentadora Lara Álvarez o la también actriz Macarena García.

Más relajados que nunca, Blanca y Javier derrocharon miradas, sonrisas y apasionados besos, presumiendo del gran momento que atraviesa su relación, que prefieren mantener en un discreto segundo plano mediático. Un hermetismo sobre su historia de amor -que comenzó en 2019 mientras rodaban la película 'El verano que vivimos'- que la actriz rompía en 2023, cuando a corazón abierto se sinceraba en el podcast de Vicky Martín Berrocal sobre lo feliz que es al lado de su "marido" (así llama al intérprete a pesar de que no se han casado).

"Es esa sensación de calma absoluta, poder ser tú misma al 100% con la persona que tienes enfrente. De sentirte segura, tranquila, sin miedo a proyectar un futuro, ya sea que se cumpla o no. Esa emoción de que te tiemblen un poco las piernas cuando ves a esa persona" reconocía.