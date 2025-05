El error que arruina tu rutina facial: este es el orden correcto de los cosméticos

¿Realizas una rutina facial a diario y no ves los resultados? Es probable que no los estés aplicando en el orden adecuado. Conseguir un rostro de aspecto sano y con el que sentirse a gusto requiere dedicación, pero también conocimiento. Es más, no es necesario recurrir a los productos más caros del mercado, pero sí aplicarlos como es debido. Te contamos cómo.

La aplicación de los productos cosméticos debe realizarse siguiendo las reglas de acidez, viscosidad y objetivo de la rutina. Estos tres conceptos te ayudarán a entender cómo reestructurar tu cuidado facial a partir de ahora.

El producto cosmético más ácido se aplica en primer lugar. Por ejemplo, la vitamina C pura requiere un pH de aproximadamente 3,5-4 para poder ejercer su acción.

También se aplicarán antes los cosméticos más fluidos, y encima de ellos los de mayor viscosidad. Una guía rápida sobre los productos de menor a mayor viscosidad es: gel, crema-gel, emulsión, máscarilla, aceite y bálsamo. Cuando vayas a aplicarlos, dispón los envases en orden para realizar un cuidado facial efectivo.

En lo que respecta al objetivo de la rutina, si queremos aplicar dos productos a la vez, como una esencia hidratante de uso diario y un sérum de vitamina C que sea antioxidante y despigmentante, atenderemos primero a nuestra necesidad más acuciante. Si tenemos la piel deshidratada y el objetivo principal es hidratar la piel, se aplicará primero la esencia hidratante; si, por contra, el objetivo es tratar la pigmentación irregular, se usará primero el sérum de vitamina C.

Ahora no tienes excusas para aplicar este orden en tu rutina de cuidado facial. Sé constante, utiliza productos avalados por especialistas y aplica los productos cosméticos en el orden adecuado. Notarás enseguida los resultados.