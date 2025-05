Roberto Leal responde al troleo de Eva González por su aparición en ‘Mens Health’: “Os quema la lengua”

Las sugerentes fotos del presentador de ‘Pasapalabra’, Roberto Leal, en la portada de ‘Men’s Health’ están dando mucho que hablar. De hecho, en su propio programa se habló del cuerpo del sevillano. Fue después de que Leal presentara al actor Rubén Ochandiano, con el que mantuvo una breve conversación sobre cuánto duermen.

Leal dijo que a él le gustaba levantarse pronto y ponerse a leer. Eva González, otra de las invitadas, no perdió su oportunidad y dijo: “Él se levanta y se va a por las pesas”. A lo que el presentador replicó: “Os quema la lengua”.

Leal volvió a posar para esta revista siete años después de su primer reto físico. En la entrevista con ‘Men’s Health’, además de hablar de su evolución personal, Leal reflexiona sobre su carrera: “He tenido la suerte de que mi carrera ha ido muy sincronizada con esa imagen. He tenido la bendita carambola de estar en programas familiares y blancos, que tenían mucho que ver conmigo y que, además, han ido muy bien”.

Roberto Leal en Instagram

El propio Leal subió las fotos del reportaje a su Instagram, en una publicación colaborativa con la revista, y con un texto en el que daba las gracias a todas las personas que le han ayudado en este periplo:

“Y después de muchos meses, hoy es día de dar las GRACIAS en mayúsculas a muchas personas. A la primera de todas a ti, @sararubio__, porque sin tu santa paciencia, tu apoyo y tu amor, no habría sido posible. Esto es tan bonito como duro de convivir. Lo sé y por eso…GRACIAS, mi vida. Y gracias a todos los que sois inspiración. La vida es mucho más apasionante cuando te marcas objetivos sin importar del tipo que sean. Que se consigan o no, no solo depende de ti, pero disfrutar del camino sí que es cosa nuestra”.

Los presentadores que no quieren ir a ‘Pasapalabra’

Recientemente, Leal, cinco años después del estreno de 'Pasapalabra' en Antena 3, el aprovechó una entrevista para señalar públicamente a varios compañeros de cadena que siguen negándose a pasar por el rosco más famoso de la televisión.

“Voy a tirar por los de la casa que no vienen, a ver si lo consigo ya”, bromeó Leal, antes de disparar: “Susanna Griso, que no ha venido todavía en cinco años. Josep Pedrerol, otro que tampoco ha venido en todo este tiempo, y Mónica Carrillo. Son ahora mismo los tres que me han dado un no rotundo a venir”.