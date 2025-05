¿Sabías que es ilegal tirar productos nuevos a la basura?

Aunque la mayoría de los consumidores no lo saben, la destrucción de productos no vendidos es una práctica habitual y miles de productos nuevos y sin estrenar acaban en vertederos o incineradoras. Una práctica inadmisible, especialmente cuando hay personas que los necesitan y recursos que deben aprovecharse mejor. Es algo insostenible, insolidario y, además, no es legal.

Toneladas de ropa se desperdician cada año en España / Agencias

Las devoluciones masivas, un problema

Las plataformas online y las compras por impulso, especialmente entre los jóvenes, han multiplicado el volumen de ropa que se devuelve. Desde la Organización de Consumidores y Usuarios (OCU) señalan que es común comprar varias tallas o colores con intención de devolver parte del pedido. ¿El problema? Gran parte de esas devoluciones no se revenden, sino que acaban directamente destruidas. Una cadena de despilfarro que contradice cualquier esfuerzo de sostenibilidad.

Prendas de ropa, menaje, juguetes, materiales... cada día productos de todo tipo sin estrenar acaban en la basura. "No se puede consentir: es necesario buscar alternativas para todos estos productos", añaden desde la OCU.

La ley por fin toma partido por la sostenibilidad

La Organización detalla que España y Europa han dado pasos firmes contra esta práctica absurda y despilfarradora. Ya no es solo una cuestión ética, sino también una obligación legal para muchas empresas:

La Ley 7/2022 de residuos prohíbe destruir productos no vendidos como juguetes, ropa o aparatos eléctricos, salvo que su destrucción sea obligatoria por otras normativas o razones de seguridad del consumidor. Se acabó lo de eliminar el stock por el simple hecho de no haberse vendido.

como juguetes, ropa o aparatos eléctricos, salvo que su destrucción sea obligatoria por otras normativas o razones de seguridad del consumidor. Se acabó lo de eliminar el stock por el simple hecho de no haberse vendido. El Reglamento (UE) 2024/1781 sobre diseño ecológico: prohíbe destruir prendas de vestir, accesorios y calzado, y obliga a las grandes empresas (y pronto también a medianas) a informar públicamente del número y peso de productos no vendidos en sus webs. El texto recoge algunas excepciones con las que no estamos de acuerdo, como la existencia de logos de las marcas que, para OCU no deberían ser una condición suficiente para permitir la destrucción de prendas no vendidas: en su lugar piden que existan requisitos de ecodiseño que faciliten la retirada de los logos.

Vertedero de ropa en Chile / Agencias

Estas normas quieren poner fin a la era de la destrucción sistemática de excedentes en la que los productos sobrantes acababan en los vertederos o en plantas incineradoras para ser destruidos sin más. Lo que vale, no se tira.