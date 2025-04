¿Y si vuelve a pasar? Recomendaciones ante otro apagón del Instituto Nacional de Ciberseguridad

El experto en el sector energético Carlos Cagigal ha dejado claro en el programa de La Sexta ‘Al Rojo Vivo’ que el apagón que ayer sufrió España no se debe a un ciberataque (algo que también han confirmado desde el Centro de Control Red Eléctrica). Cagigal también dijo otra cosa realmente preocupante: “No es un caso aislado y puede volver a suceder”.

Desde ayer, fueron muchas las instituciones que dieron consejos sobre cómo afrontar un hecho absolutamente desconocido. El Instituto Nacional de Ciberseguridad (INCIBE) dio seis recomendaciones.

Durante el apagón

Ante la situación acontecida en las últimas horas, desde INCIBE recomiendan:

Mantener la calma.

No saturar los servicios de emergencia; llamar al 112 solo si es estrictamente necesario.

Priorizar el ahorro de batería de los dispositivos.

Después del apagón

Una vez reestablecido el suministro de luz:

Evitar encender los aparatos electrónicos a la vez para no saturar la red eléctrica.

Usar internet y llamadas de forma responsable para no colapsar las comunicaciones.

Consultar siempre fuentes oficiales para corroborar la información.

¿Qué hacer con los alimentos de la nevera tras el apagón?

Muchos pensamos ayer qué hacer con los alimentos de la nevera, aunque las opciones eran realmente pocas. A este respecto, Boticaria García ha señalado que la conservación de alimentos en la nevera es uno de los aspectos más vulnerables. Lo más importante es que si el apagón ha durado menos de cuatro horas (no es el caso en España) y la nevera no se ha abierto "no es necesario tirar los alimentos".

En muchos puntos de la geografía, se alargó en el tiempo. En este caso, "si el termómetro del frigorífico marca más de 5 grados" debemos desechar todos los productos.

Casi todos los apagones han durado más de cuatro horas. Según la FDA (Administración de Alimentos y Medicamentos, en inglés), se debería tirar el contenido. "Los frescos como carnes, pescados y sobras deben tirarse sin duda. Otros alimentos como yogures y salsas se pueden valorar".

Con los congeladores hay más suerte, recalca la Boticaria García. Si el congelador no se ha abierto desde el momento en que se produjo el corte de energía, los alimentos congelados pueden mantenerse en condiciones seguras durante un tiempo considerable.

En general, si el congelador está completamente lleno, puede conservar el frío durante aproximadamente 48 horas. En cambio, si está solo a la mitad de su capacidad, ese tiempo se reduce a unas 24 horas.