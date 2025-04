El aviso de la Policía Nacional para los menores que viajan al extranjero

Una estancia en el extranjero es una de las mejores experiencias que se le puede brindar a un joven que está construyendo su personalidad y su futuro. El objetivo es aprender idiomas, conocer mundo, crecer como persona y adquirir otras habilidades fuera de la zona de confort que supone el hogar, pero también conlleva algunas obligaciones.

Muchos padres tendrán dudas sobre qué pasos seguir antes de enviar a su hijo a vivir una experiencia en el extranjero, pero la Policía Nacional nos saca de dudas con este ilustrativo vídeo que acaban de publicar en su cuenta de la red social X. Esto es lo que debes hacer para conseguir el permiso de viaje para menores que viajan al extranjero, que va dirigido a menores que viajan solos al extranjero y a menores que viajan acompañdos de un adulto que no es ninguno de sus progenitores o su tutor legal.

Para obtener este permiso se debe asistir a dependencias policiales, pero no es necesaria la presencia del menor, tan solo la de uno de sus progenitores. En el caso de que el menor viaje con uno de sus padres, no es necesario conseguir la autorización, pero hay países que sí lo exigen, con lo que es necesario informarse previamente. No obstante, si quieres evitar problemas durante el viaje, puedes darle la autorización

Puedes solicitar el permiso de viaje para menores que viajan al extranjero en la Policía Nacional y en la Guardia Civil. El trámite es completamente gratuito. Solo necesitas el DNI o pasaporte en vigor de la persona que va a comparecer en dependencias policiales, el DNI o pasaporte en regla del menor y documentación oficial adicional que acredite la patria potestad.

Informarse con antelación y realizar todos los trámites pertinentes antes de que un menor viaje al extranjero puede evitarte problemas y disgutos en aeropuertos o aduanas. Mejor llegar con todos los papeles en regla y los permisos necesarios para que solo haya que preocuparse de que el menor disfrute al máximo de la experiencia.