Pedro Piqueras contra el karaoke de María Casado: “Un informativo es una cosa muy seria”

Pedro Piqueras sorprendió a principios de abril acudiendo como invitado a 'El Hormiguero'. El periodista, icónico rostro de los informativos de Telecinco, visitó el programa de Pablo Motos y compañía. Lo hizo porque se encuentra en plena gira promocional de su nuevo libro: 'Cuando ya nada es urgente'. De hecho, el expresentador sorprendió en la presentación del libro contando con Vicente Vallés y Carlos Franganillo como acompañantes.

Además de por el plató de las hormigas, Piqueras también ha pasado por el de ‘Y ahora Sonsoles’ y el de ‘Espejo Público’. En esos programas ha dejado algún titular, pero nada parecido a lo que comentó en una entrevista que le han hecho en 20 Minutos.

Al ser preguntado por el karaoke con el que despidió el Telediario María Casado, Piqueras ha respondido textualmente: “Yo soy contrario, no soy partidario de eso. De hecho, no soy partidario hasta el punto de que he estado 35 años haciendo informativos y nunca he cantado en el telediario. Quiero decir que una cosa es una cosa y otra es otra. Dicho esto, la gente puede hacer lo que le dé la gana. (...) Pero creo que un informativo es una cosa muy seria. Salvo que queramos que no lo sea, claro”.

Problemas de salud

En ‘El Hormiguero’, Piqueras señaló que “ser tímido no es un impedimento para poder dedicarte a la comunicación”, de hecho, a él le ayudó mucho la motivación para conseguir una entrevista para superar esa timidez.

Con una carrera de más de cuatro décadas en la televisión y retirado desde 2023, Pablo Motos le cuestionó acerca de cómo se sintió el día después de dejarlo. "Piensas que tienes que empezar una nueva vida y te encuentras raro", confesó el periodista, recalcando también que pronto intentó recuperar hobbies que había dejado de lado por su trabajo.

Sobre sus compañeros, aunque también rivales, como Carlos Franganillo y Vicente Vallés, comentó que “se puede ser rival, pero somos amigos", y aseguró que, pese a que siempre ha tenido algo de 'pique' con Vallés por la audiencia, se tienen estima.

Poco después de dejar la televisión, Piqueras, durante la presentación del cartel de la Feria de San Isidro en Madrid, afirmó: “En televisión no me podía poner malo porque tenía que estar todos los días", refiriéndose a que, según él mismo comentó, su salud se había resentido desde su salida de Informativos Telecinco.