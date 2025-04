El pescado prohibido en España más venenoso que el cianuro: el fugu

Si eres de los que no hay pescado que se te resista, hay uno en concreto que es mejor que evites. Se trata del fugu, así se llama en japonés. No tiene escama alguna y se hincha pero tiene algo que no tienen los demás: la tetratoxina, es decir, un veneno mortal. Puede que lo conozcas más como pez globo. Para decírtelo de una forma gráfica y sencilla, la tetrodotoxiina es mil veces más venenosa que el cianuro de potasio. Así que salvo que te la juegues mucho, este pescado de lujo solo podrás comerlo en Japón, donde los expertos separan las partes con veneno y retiran la sangre. Tranquilo porque allí se sirve de forma segura regulado incluso por el Gobierno japonés, que otorga los correspondientes permisos para quien sabe manipularlo.

Uno de los mayores defenores del fugu bien hecho es Dabiz Muñoz, el chef de Diverxo, que cada vez que acude a Japón degusta esta joya culinaria.

Seis de cada diez personas que come fugu en mal estado mueren

Según los últimos estudios, casi seis de cada diez personas que come fugu en mal estado mueren. En España no se la juegan y lleva prohibido desde hace más de diez años. Y no solo en España, también lo está en la mayor parte de los países de la Unión Europea así que si vas a un restaurante y te lo ofrecen, mejor evítalo.

Se inflan al sentir el peligro

Estos peces se inflan cuando sienten el peligro y se sacan del agua, de modo que pueden llegar a tener un peso muy alto. De ahí su nombre: pez globo. No obstante no todos son iguales y hay cientos de ejemplares distintos según su origen y alimentación.