La Guardia Civil advierte sobre esta peligrosa estafa: llega el timo de "El instalador"

Las estafas cada vez son más sofisticadas. A veces son tan creíbles que no solo pican las personas más vulnerables, las personas mayores, sino que cualquiera puede caer. La última trampa de la que ya ha alertado la Guardia Civil es el timo denominado como "El instalador", una fórmula con la que los ladrones entran en los domicilios como Pedro por su casa o cobrar por servicios que en realidad no hacen.

Este engaño es tan simple como que unos individuos, haciéndose pasar por trabajadores, llaman al telefonillo de casa señalando que van a realizar una instalación de gas o a revisar el tema de la luz. Una vez dentro del domicilio, apenas hacen ningún cambio o realizan apaños menores que no llevan a ningún lado, pero han conseguido el objetivo, que es estar dentro de la casa.

Despiste tras despiste

A partir de ahí, con despistes y aprovechando que los propietarios no están atentos, realizan diversos hurtos o puden llegar a cometer robos con violencia. También utilizan otros métodos como el de cobrar por el trabajo realizado aunque no hayan hecho nada, ni sean operarios reales. La Guardia Civil recomienda no abrir la puerta en estos casos o desconfiar si no se ha realizado una citación previa anunciando la visita al hogar. También se puede solicitar la identificación y la empresa de la que provienen.