Cómo dar de baja un coche o una moto

Si quieres decir adiós para siempre a un coche o una moto, desde la Organización de Consumidores y Usuarios (OCU) recomiendan seguir tres pasos para dar el vehículo de baja ante la Dirección General de Tráfico (DGT) y de manera que no te pueda traer costes ni problemas.

Motos / Archivo

Cuando ya tienes claro que no vas a usar más un coche o una moto y tampoco lo vas a vender, lo mejor es que lo des de baja definitivamente. También podrías dar una baja temporal si la falta de uso es pasajera, por ejemplo porque te vas a ir un par de años al extranjero, dejando tu coche en un garaje particular. En cualquier caso, mientras no des la baja, tendrás que seguir pagando los costes propios del vehículo. Así que la baja definitiva te permitirá librarte por fin del seguro, el impuesto de vehículos de tracción mecánica, la ITV, etc.

Cómo dar de baja un vehículo en 3 pasos

La forma más fácil de dar de baja un vehículo viejo es dejar que se ocupe de ello un desguace.

1) Reúne la documentación

El desguace, para tramitar la baja, necesita estos papeles:

Una fotocopia de tu DNI, en tanto que titular del vehículo.

El permiso de circulación.

La ficha técnica del vehículo.

Una solicitud de baja firmada por ti.

En algunas situaciones especiales la lista puede ser algo diferente:

Si tienes que dar de baja el vehículo de una persona fallecida, lleva el permiso de circulación del vehículo y una declaración responsable de baja definitiva por fallecimiento del titular.

Si los papeles del vehículo están perdidos, presenta una declaración responsable indicando los datos del titular y del vehículo y el motivo por el que no se presenta documentación

Desguace. / AUTODESBALLESTAMENTS LA GLEVA - Archivo

2) Acude al desguace

Lleva la documentación a un desguace de la lista autorizada de la DGT y ellos se ocuparán de todas estas cosas:

Destruirá el coche y te enviará el certificado de destrucción del vehículo.

Tramitará la baja ante la DGT y te enviará igualmente el justificante de baja definitiva.

Informará al ayuntamiento para que no vuelva a cursar el Impuesto de Vehículos de Tracción Mecánica. Si has pagado el año entero y aún falta tiempo para que acabe, puedes solicitar la devolución correspondiente a ese periodo.

3) Da de baja el seguro

Si no lo has hecho aún, dirígete a la compañía de seguros donde esté asegurado el coche para tramitar la baja del seguro y que no se prorrogue de forma automática. En este enlace tienes las instrucciones para hacerlo bien.

¿Tendré que pagar al desguace o cobraré algo?

En general, los desguaces se ocupan del traslado a sus dependencias y de la baja del vehículo de forma gratuita.

Te pagan algún dinero por quedarse con el vehículo, ya que, posteriormente, pueden vender sus piezas. La cantidad que te paguen por el coche depende de muchos factores: antigüedad, marca y modelo, estado… A título orientativo, digamos que el precio que recibas oscilará entre 50 euros, si el coche está en muy mal estado o es muy antiguo, y 2.000 euros si se trata de un coche muy nuevo, de una marca cara o con alta demanda de recambios.

Como el precio es libre, te interesa pedir ofertas a distintos desguaces de la zona, para ver cuál es el que más ofrece. También hay páginas web dedicadas a ejercer de intermediarios y lanzar ofertas.