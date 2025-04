¿Cómo surgió la colaboración entre Leiva y Robe Iniesta?

Los amantes de Leiva están ya disfrutando de "Gigante", su sexto trabajo en estudio. Entre los 14 temas del álbum se encuentra "Caída Libre", la única colaboración que en esta ocasión ha hecho el cantante y en la que ha contado con un mito del rock: Robe Iniesta.

Leiva participaba este lunes en el programa de TVE "La Revuelta", y reconocía en la entrevista con David Broncano que "es una suerte" haber colaborado y trabajado con el fundador de Extremoduro. "Tiende a decir que no, a muchos amigos les ha dicho que no", confesaba Leiva, pero a él le dijo que sí.

Leiva contaba que habló con él por teléfono, le envió la canción y después fue Robe el que contactó con él. "Cuando colgué estaba con una amiga y le dije que creía que me había que no, pero que no se había atrevido a decirme directamente que no. Así que dije que no le iba a dar más la brasa. Pero mi amiga me respondió lo contrario, me dijo que ella creía que me estaba diciendo que sí y que lo volviera a intentar", narraba el cantante.

Así que Leiva le detallaba a Broncano que cambió un par de cosas en la canción y que se la volvió a enviar: "Le encantó y lo grabó conmigo". Y el resultado es el que podemos ver en el siguiente vídeo: