Los seguidores de Lady Gaga indignados por los precios dinámicos de sus conciertos en Barcelona: de 150 a 1.000 euros

“No tenía pensado salir de gira este año después de mis conciertos en Singapur, pero la increíble acogida del nuevo álbum me inspiró a seguir adelante. Todo se concretó rapidísimo gracias a Arthur Fogel y al increíble equipo de Live Nation, que planearon una gira mundial en tan solo unas semanas. Esta vez elegimos estadios para poder controlar los detalles del espectáculo de una forma que simplemente no se puede hacer en ellos, y sinceramente, estoy deseando que llegue. Este espectáculo está diseñado para ser la clase de experiencia teatral y electrizante que da vida a MAYHEM tal como lo imagino. El MAYHEM Ball Tour ya está aquí oficialmente. ¡Nos vemos pronto, monstruos!”, con este mensaje, publicado el pasado 26 de marzo en X, Lady Gaga anunciaba oficialmente que saldría de gira en 2025.

Entre los conciertos programados hay tres en Barcelona: 28, 29 y 31 de marzo en el Palau Sant Jordi. Las dos primeras fechas estaban planificadas desde el primer momento, la tercera se ha sumado posteriormente ante la altísima demanda recibida.

Precios dinámicos

Una enorme alegría, por supuesto, para los fans de Lady Gaga, que, sin embargo, en algunos casos se ha tornado en cabreo e indignación. Y la culpa la tienen los conocidos como “precios dinámicos”.

Carlos Moreno, profesor colaborador en los Estudios de Ciencias de la Información y de la Comunicación de la Universitat Oberta de Catalunya (UOC), explica que, "tras la pandemia, ha habido un aumento significativo de la asistencia a eventos y el deseo de vivir experiencias únicas, ante esto, promotores y artistas aplican estrategias como los precios dinámicos, que se aplican sobre todo en eventos con alta demanda". Con esta fórmula, los precios varían en función de la demanda.

Algo que, según Jordi Moguel, profesor de los Estudios de Derecho y Ciencia Política de la UOC, y experto en derecho del consumidor, “se podría considerar como una práctica abusiva, ya que algunas plataformas podrían estar infringiendo la normativa de competencia y de protección al consumidor, al no proporcionar suficiente información sobre cómo se fijan los precios".

Lógicamente, la fórmula elegida ha enfadado y mucho a los seguidores, que se han encontrado con casos como que una entrada que valía 150 euros, cueste ahora 1.001 euros. Que es algo que denunció una usuaria en la red social de Elon Musk.