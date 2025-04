El motivo por el que debes dejar las maletas en la bañera siempre que se llega a la habitación de un hotel

Si eres de los que no concibe la vida sin viajar, seguramente conozcas un montón de trucos y tips para disfrutar al máximo de tus escapadas. Pero quizá hay un pequeño truco en el que no has reparado para cuando llegues a la habitación de un hotel o apartamento.

Varias personas con maletas en la terminal T4 del aeropuerto Adolfo Suárez Madrid-Barajas, a 30 de agosto de 2024, en Madrid (España). / Europa Press

Cuando descubrimos cuál va a ser nuestra estancia durante nuestra escapada lo primero que solemos hacer es dejar la maleta a un lado o incluso deshacerla. En más de ocasión hay quien la deja en la cama o la abre en el suelo para sacar sus pertenencias, un acto sin aparente riesgo que puede terminar arruinando tu viaje.

Lo más recomendado siempre que entramos en una habitación de hotel por primera vez es dejar las maletas en la bañera y hacer una inspección del lugar de manera minuciosa. Fijarse bien en las costuras del colchón y el marco de la cama es vital para descubrir si hay chinches en el cuarto.

Muchas veces cometemos el error de apoyar la maleta en la cama y éstas pueden aferrarse en ella y viajar con nosotras lo que queda del viaje.