Conciertos, clubs, musicales: las mejores ciudades europeas para salir de fiesta

Ya sea Coldplay, Wicked o la Orquesta Nacional de España, cada vez son más los amantes de la música que viajan para vivir en directo a sus artistas favoritos o para asistir a emblemáticos clubes y representaciones clásicas de ópera.

Concierto de Maria Hein durante la primera jornada del Primavera Sound 2024. / Archivo

Teniendo esto en cuenta, los expertos en viajes de Omio, la plataforma de reservas de trenes, autobuses, vuelos y ferris, analizaron 50 destacadas ciudades europeas para identificar los destinos más atractivos para los amantes de la música. El estudio analizó los precios de las entradas para conciertos, óperas y musicales, también evaluó la escena musical en general teniendo en cuenta el número de salas de conciertos, festivales al aire libre, pubs musicales y clubes nocturnos.

De Londres a Ibiza: las ciudades definitivas para conciertos, clubes y musicales

Londres es una parada en casi todas las giras mundiales de los mejores artistas, lo que hace subir los precios de las entradas de los conciertos. Los aficionados suelen pagar unos 125 euros por una entrada de gama media para ver en directo a estrellas como Billie Eilish, Oasis o el espectáculo virtual de ABBA.

A pesar de los elevados precios, Londres sigue siendo inigualable en lo que a música en directo se refiere, ya que cuenta con 75 clubes nocturnos, 25 festivales en el área metropolitana de Londres y 26 grandes salas de conciertos.

Archivo - Bandera del Reino Unido con el Big Ben de fondo, en Londres. / MICHAEL KAPPELER/DPA - Archivo

Londres es también un destino de primer orden para los amantes del teatro musical. El emblemático West End alberga teatros en los que se representan algunos de los mayores éxitos musicales, desde Hamilton hasta Wicked. Por término medio, las entradas cuestan unos 130 euros.

Budapest es una joya oculta para los amantes del teatro musical que buscan producciones de primer nivel a precios asequibles. Con entradas de precio medio que rondan los 33 euros, teatros como el Madách Színház ponen en escena grandes producciones como Cats, Mamma Mia! y We Will Rock You, con los grandes éxitos de Queen, por sólo una fracción de lo que se pagaría en ciudades como Londres.

Ibiza es la capital europea del clubbing. Cada verano, DJs de fama mundial como David Guetta y Martin Garrix atraen a miles de fiesteros a locales legendarios como Ushuaïa y Hï.

Promociones Hippiements, Domus Vivendi (Ibiza) / Geointegral

Manchester destaca también por su vibrante vida nocturna, con cerca de 30 clubes y una próspera escena underground. Locales como The Warehouse Project y Hidden ofrecen noches electrizantes llenas de música de vanguardia y su ambiente único.

En Berlín, los ravers pueden esperar una experiencia de clubbing de categoría mundial con sistemas de sonido de primer nivel y graves profundos y resonantes. Locales legendarios como Berghain (famoso por su estricta política de acceso) junto con otros 36 clubes, consolidan el estatus de la ciudad como centro mundial del techno.

Barcelona y Madrid son las principales ciudades españolas para los entusiastas de la música contemporánea, mientras que Ibiza ocupa el puesto más bajo, a pesar de ser el principal destino para ir de discotecas y disfrutar de una vida nocturna ecléctica.