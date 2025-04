Varios hábitos de tu día a día que llevas haciendo mal toda la vida

Te vas a sorprender. Hay tantas cosas en tu vida diaria que repites de forma tan inconsciente que quizá nunca te hayas parado a pensar que lo estás haciendo mal. Aquí van unos cuantos objetos que es muy probable que no los estés usando de forma correcta.

Por ejemplo, el portarrollos del papel de cocina. Si tienes uno con dos soportes, uno más alto y otro más bajo, debes saber que el primero es donde se coloca el rollo de papel y el más bajo sirve para pasar el papel de cocina por ahí y así poder cortar las hojas de una forma mucho más cómoda-.

Portarrollos de cocina. / Redes sociales

El agujero del mango de los cazos

Lejos de ser un elemento decorativo.. no, no es para que lo agarres con la mano. Es un invento muy práctico para posar la cuchara de madera o el cubierto que estés utilizando y así no manchar la encimera.

Y ahora va el de la tapa de los cafés para llevar. Quizá no sepas que sirven como platos o posavasos para evitar derrarma la más mínima gota. O, por ejemplo, la anilla de las latas de refrescos no solo sirven para hacer más fácil su apertura. Si solo fuera por eso, no necesitarían tener dos orificios. Sirven para dos cosas: meter en ese hueco la pajita (si es que la usas) y para no posar tu boca sobre el metal, que puede contener bacterias.

La presilla de las cazadoras

Seguro que más de una ocasión se te ha soltado el botón o corchete que hay sobre los hombros de algún abrigo o chaqueta y alguien te ha advertido o incluso te lo ha apretado. Pero, ¿sabías que esa presilla tiene una utilidad? Sirve para colgar la correa del bolso entre la presilla y el botón y que no se te caiga o deslice por el hombro.