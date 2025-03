La influencer Violeta Mangriñán pide civismo y respeto para sus trabajadores

Violeta Mangriñán ha publicado varios stories en los que pide civismo y respeto para sus trabajadores después de nuevos incidentes en su negocio. La influencer, propietaria de la cafetería "Maison Matcha", incide en que no es la primera vez que sus empleados son increpados.

Denuncia que, al contrario de lo que muchos piensan, "no es fácil emprender siendo conocido e influencer. Hay inconvenientes, y las consecuencias las sufren los empleados". Violeta detalla que uno de los últimos altercados tuvo lugar esta misma semana cuando dos mujeres increparon a un empleado con comentarios racistas "porque les dijo que a las 19.00 horas se cerraba la cafetería y no se querían ir", ha detallado.

Además de que confía en la palabra de sus empleados, la influencer deja claro que en el local hay cámaras y que, por lo tanto, hay imágenes de lo ocurrido que podrían llegar a ser utilizadas en el caso de que se interponga una denuncia.

Situaciones desagradables

Después de este altercado, ha llegado otro: "A punto de cerrar, se había cortado la cola. Como no se ha querido atender a esas personas porque el horario laboral de mis trabajadores finalizaba, la encargada ha sido increpada y amenazada".

La influencer se hace una pregunta: "¿En otros locales también pasa?" Porque asegura que ella ha trabajado en cafeterías, pubs y tiendas de ropa y nunca ha vivido nada parecido. Además, ha incidido en que en muchas ocasiones la gente que va al local hacen comentarios personales, despectivos y con inquina sobre ella.

Respeto

"Pido civismo y respeto. Estas situaciones son muy desagradables y ni mis empleados ni yo nos lo merecemos. Además, se nota que hay gente que va a liarla. Son veces puntuales, pero pasan. El 99,9% de los clientes son maravillosos y amables", ha querido también dejar claro Violeta.

Además, ha pedido empatía: "Si te están diciendo que tienen que cerrar porque hay un horario establecido, no hace falta insultar, amenazar, hacer comentarios racistas... Es muy triste".

"No sé si es algo personal conmigo o que la gente es así y lo hace en todas partes. No sé con qué opción me siento mejor", ha sentenciado la influencer.