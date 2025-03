Cruce de CUPS: el lío de la luz por el que te pueden cobrar un recibo que no es tuyo

Los suministros de gas y electricidad se identifican a partir de un número inequívoco, que se conoce como el CUPS (Código Unificado de Puntos de Suministro), lo que debería evitar cualquier error en las contrataciones. Lamentablemente, estos errores se producen, ¿por qué? pues porque hay comercializadoras que permiten iniciar la contratación a partir de la dirección de la vivienda.

Hace un tiempo la Comisión Nacional de los Mercados y la Competencia (CNMC) constató un crecimiento de contrataciones fraudulentas al efectuar un cambio de compañía a un CUPS erróneo. Las medidas que impuso entonces reducen las posibles consecuencias, aunque no evitan el problema, apuntan desde la OCU.

¿Qué es el cruce de CUPS?

Las reclamaciones por el problema conocido como cruce de CUPS no han desaparecido. Cuando se produce un cruce de CUPS, el resultado es que un consumidor que quería cambiar de comercializadora, en realidad no solo mantiene su contrato con la anterior compañía, sino que, además, pasa a empezar a pagar una nueva factura con la nueva comercializadora, pero de otra vivienda que no es la suya y que ha acabado a su nombre. Por otro lado, hay otro consumidor que deja de recibir facturas, por lo que quizás tarde en detectar el problema.

Desde la Organización de Consumidores explican que casi todas las comercializadoras de gas o luz permiten dar de alta un contrato a partir de la dirección postal de la vivienda, sin que sea imprescindible facilitar el CUPS, el código que identifica de forma inequívoca el punto de suministro. De esta forma, si hay alguna confusión en los datos de puerta, escalera, etc., ya sea por parte del usuario que los facilita, del operador que los anota o en la base de datos que maneja, puede ocurrir que pongan a tu nombre el contrato de gas o electricidad de alguno de tus vecinos, con lo que:

Estarás pagando dos facturas, la de tu compañía original y el suministro que te han asignado por error y que han puesto a tu nombre.

Hay un vecino que habrá dejado de ser el titular de su contrato y de pagar la factura de su vivienda.

¿Cómo se soluciona?

Cuando se dan estos errores, la solución no es sencilla, explican en la OCU. Si han puesto a tu nombre el contrato de una vivienda que no es tuya, podrás tratar de solucionar el problema con la compañía, pero no será sencillo y la solución fácil es solicitar la baja del suministro del que no quieres ser titular, pero con ello ocasionarás un grave problema al vecino, que verá cómo le cortan el gas o la luz cuando en el mejor de los casos, si ha visto que no recibe las facturas, pensará que se estaba retrasando.

Si el vecino detecta el error, tampoco le será fácil resolver el problema. Su compañía le dirá que ya no es cliente. Ni siquiera podrá decirle en qué comercializadora está su suministro y si lo supiera tampoco podrá hacer mucho, ya que no figura como cliente de la nueva compañía. Su solución sencilla será volver a hacer un cambio de comercializador, cambiando de nuevo de titular al ponerlo a su nombre.