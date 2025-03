El aviso de Hacienda sobre la prohibición de los Bizums y transferencias

Si eres de los que no puede vivir sin Bizum no solo para pequeñas cantidades para abonar cenas, pequeños gastos o regalos de cumpleaños sino para transferencias mucho mayores, ten cuidado. No te lo decimos nosotros, te lo dice Hacienda. La persecución de la Agencia Tributaria hacia los intercambios de dinero que puedan esconder algún comportamiento fraudulento no es algo nuevo. Desde hace tiempo centran esfuerzos en la vigilancia de las transacciones económicas para asegurar que todos los contribuyentes cumplan con su obligación de pagar los impuestos que les corresponden.

El sistema impositivo es fundamental para garantizar el bienestar de la sociedad. Los impuestos permiten financiar servicios comunes como la sanidad, la educación o la infraestructura.

Novedades

Las autoridades fiscales han dado un paso más en su vigilancia de las plataformas digitales: un ejemplo claro es lo que ha ocurrido con las transacciones realizadas a través de plataformas como Wallapop. En el pasado estas plataformas de compraventa de segunda mano escapaban en gran medida del radar de Hacienda, especialmente cuando las operaciones realizadas por sus usuarios no superaban los límites establecidos.

Siguiendo esta línea Hacienda ha anunciado una serie de cambios que afectarán directamente a Bizum: a partir de ahora, se reforzará el control sobre los pagos realizados por autónomos y empresarios a través de Bizum, eliminando el límite de 3.000 euros que anteriormente obligaba a los bancos a informar anualmente a Hacienda sobre los cobros recibidos mediante esta plataforma.

Informes mensuales

Las entidades bancarias deberán enviar un informe mensual a Hacienda sobre todas las transacciones realizadas a través de Bizum que impliquen actividades comerciales, sin importar la cantidad. Lo que esto significa es que las transacciones comerciales que antes quedaban bajo el radar, incluso cuando no superaban los límites, ahora serán conocidas por la Agencia Tributaria. Aunque los pagos entre particulares (por ejemplo, entre amigos o familiares) seguirán sin requerir declaración, siempre que no superen los 10.000 euros anuales, los pagos realizados en el ámbito comercial deberán ser reportados y podrían ser objeto de inspección si se detectan irregularidades.

Este nuevo protocolo tiene como principal objetivo evitar que actividades no declaradas escapen al control fiscal con el propósito clave deluchar contra la economía sumergida, en la que algunas personas y empresas tratan de eludir sus responsabilidades fiscales utilizando plataformas de pago digital como Bizum.