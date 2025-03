1 de cada 3 españoles no se fía de internet y quiere borrar sus datos

Cada vez hay más personas que quieren borrar su información personal de internet, en comparación con 2022. Esta es la conclusión principal de una investigación realizada por NordVPN, junto a la colaboración de Incogni, una empresa de eliminación de datos personales.

En términos globales, esta tendencia pasó del 30 % al 35 %, con EE.UU. y Canadá encabezando la lista.

También aumentó en España. Más de la mitad de los españoles (el 59%, frente al 44 % en 2022) se sienten utilizados por las empresas que recopilan, venden o simplemente utilizan sus datos para ganar dinero. Además, 1 de cada 4 cree que alguien acabará hackeando sus dispositivos.

Asimismo, el 46% de los españoles considera que no se justifica que sus nombres estén en internet: el 25%, simplemente, no confía en la nube y un tercio tiene miedo de que esa información termine siendo utilizada en su contra.

"El cambio de actitud de muchos usuarios, que cada vez buscan más formas para borrar su información personal de internet, pone de manifiesto una tendencia: ya no se acepta que la información digital esté disponible permanentemente. Los titulares desean tener más control sobre sus datos y garantizar el derecho al olvido”, afirma Marijus Briedis, CTO de NordVPN.

La mayoría de los españoles quiere borrar sus datos bancarios de internet

Los datos de la investigación muestran que más de la mitad de la población española (el 56%) desea borrar sus datos bancarios de la nube. A esto se une los que quieren eliminar para siempre sus perfiles en apps de citas o redes sociales, cerca del 25% de los encuestados.

Sin embargo, el 46% reconoce que no cuenta con los conocimientos necesarios para hacerlo. Por otra parte, al 40% de los españoles no le gustaría que otra persona se enterara de sus condiciones médicas, así como la identidad de su pareja u orientación sexual. Y de forma recíproca, ya que la mitad de los encuestados no siente interés por los datos digitales de terceros, nunca buscan este tipo de información en la red.

"En un mundo cada vez más digitalizado, muchas personas están tomando consciencia del peligro que corre su privacidad digital. De ahí que aumente el interés por la negación online sin rastreo. A medida que avance la tecnología, se irán implementando nuevas medidas de protección de los ciudadanos", concluye Briedis.

Pese a que esta opción aún no existe, un tercio de los españoles estaría dispuesto a pagar hasta 100 euros por utilizar internet desde el anonimato. El 2% llegaría a los 500 euros, aunque la mayoría, alrededor del 62 %, afirma que jamás gastaría dinero en esto.