Goyo Jiménez sorprende con su nueva imagen

Ha aparecido en plató y ha dejado a todo el mundo sin palabras. El humorista Goyo Jiménez ha participado este jueves en "El Hormiguero" y ha sorprendido con su nueva imagen. Hasta el punto de que resulta casi irreconocible.

A pesar del cambio radical, Goyo Jiménez tan solo ha hecho una cosa muy sencilla: afeitarse. Pero después de 17 años viéndole con barba, el cambio ha sido considerable. "Cuando no tienes nada, y lo poco que tienes te lo quitas...", decía el humorista.

El motivo

Todo tiene una explicación, y el cambio de imagen de Goyo Jiménez ha sido consecuencia de su participación en el programa "Tu cara me suena" porque, como él mismo reconocía, "no son muchos los cantantes que tienen barba". El cambio ha sido radical pero no solo para la audiencia, también para el propio Goyo: "Cuando me ví sin barba, me mareé".

En su entorno reconoce que también ha habido "cachondeo" con su cambio de imagen.

Goyo Jiménez es uno de los concursantes de la nueva edición de "Tu cara me suena", que ya se está grabando. Junto a él están el presentador Bertín Osborne, la cantante Ana Guerra, el actor Manu Baqueiro, la extriunfita Gisela, la influencer Yenesi, la tiktoker Esperansa Grasia, la exrepresentante de España en 'Eurovisión Junior' Melani García y el actor Mikel Herzog Jr.

Audiencia

"El Hormiguero", con Goyo Jiménez como invitado, superó los 1,7 millones de espectadores de audiencia de media con un 12,1% de cuota; llegando a alcanzar los 4,1 millones de espectadores únicos. Según Atresmedia, "es el programa de entretenimiento más visto de su franja y frente a sus rivales".