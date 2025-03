Este es el corte de pelo que debes llevar si tienes entre 40 y 60 años

Las tendencias capilares no paran de sorprendernos en los últimos años. Con el corte adecuado, una mujer puede parecer hasta 10 años más joven de una sola vez. No estamos hablando de ciencia ficción, sino de simples efectos ópticos que realzan ciertas partes del rostro y minimizan las imperfecciones. Un juego de movimientos fluidos y vivaces caracteriza los cortes de pelo corto más bonitos y de moda.

Corte de pelo. / Archivo

El color también jugará un papel importante. Las últimas tendencias confirman el triunfo de los tonos vivos también para la próxima temporada de verano. Para quienes no les gusta el tinte, pero quieren aclarar su color y ocultar el rebrote y las canas, el mercado ofrece varias alternativas. Algunas estratagemas no sólo cubren el cabello con maravillosos colores, sino que también lo nutren en profundidad. Encontrar el color adecuado, pero también el corte correcto para cada mujer y a cada edad, no es ciertamente un paseo. Además del gusto personal, hay que tener en cuenta una serie de factores. La conformación del rostro y el tipo de cabello, por ejemplo, son elementos a los que el peluquero deberá prestar mucha atención.

Por otro lado, es mejor salir de la peluquería con un corte que nos realce. Las tendencias se casan cada vez más con líneas de moda pero fáciles de estilizar. Y lo mejor es que muchos cortes están diseñados para complacer tanto a los lisos como a los rizados.

Modas de los últimos años

En los últimos años, el corte 'pixie' está de moda. Básicamente un 'bob' muy corto, especialmente en la nuca. Un corte muy apreciado por las mujeres mayores pero también por las más jóvenes que querían ser atrevidas con su pelo, descubriendo su rostro. Para el verano, el corte 'pixie' se convierte en 'cropped'. Este es el corte de pelo antiedad que ya está de moda. Un corte corto pero más deshilachado.