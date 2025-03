5 consejos imprescindibles para ahorrar en la compra

Hacer la compra en el supermercado puede tener más ciencia de la que a priori podría parecer. No consiste solo en coger el carro e ir añadiendo sin más productos a su interior; conviene tener en cuenta una serie de conceptos que te permitirán ahorrar dinero, comprar los mejores productos disponibles y no desperdiciar ni una pieza de comida.

Lo primero de todo es observar siempre el precio por kilo. Es la referencia más sencilla para poder comparar el coste de los alimentos. Además, si no acudimos a esta medida, es posible que caigamos en la trampa comprando un producto que parecía barato a simple vista y luego engrosa notablemente el coste total de nuestra compra. Así, pues, no te fijes en el precio que aperece en grande en la etiqueta, sino en su coste por kilo, que en ocasiones puede estar en una esquina y en letra más pequeña.

Un ejemplo claro de un alimento que se debe comprar por su precio por kilo son las fresas. En ocasiones figura su precio por caja, que es claramente inferior a su coste por kilo, y puede alterar nuestra perecepción y hacernos creer que el kilo de esta fruta está barato.

En lo que respecta a los productos envasados, como los yogures, suele figurar el coste por unidad. Si se trata de una marca, parecerá más barato de lo que su precio por kilo acaba revelando. Mirar esta referencia nos ayudará a comprar con más inteligencia, no gastar de más y evitar el desperdicio.

Llevar la lista de la compra. Este consejo no atiende tanto al ahorro de dinero como de tiempo. Llevar apuntado en un papel o en el móvil una lista con los productos o ingredientes que nos faltan nos permite ir al grano, y también no comprar algo que no necesitamos o no estaba en nuestros planes. A la larga, evita que desechemos alimentos o que caigamos en la trampa de los productos ultraprocesados, nada recomendables para la salud.

Sobre esto precisamente versa el siguiente consejo. No compres habitualmente ultraprocesados, refrescos azucarados o alcohol. Son productos innecesarios para el día a día, insanos y, además, engordan considerablemente el coste de la compra. Mejor comprarlos solo en ocasiones especiales.

El cuarto consejo te indica atender a las ofertas. Los productos frescos, como los de la carnicería o la pescadería, suelen presentar descuentos a los que debemos prestar atención. En estos casos, puedes comprar más cantidad y congelarlo nada más llegar a casa. O cocinarlo enseguida e introducirlo luego al congelador.

Por último, compra marcas blancas con buenos ingredientes. Lee la etiqueta, revisa si los ingredientes son naturales y decide o no incluir estos productos en tu carrito. Es fácil encontrar productos de marca blanca muy interesantes y mucho más baratos que sus homólogos con firma reconocida.