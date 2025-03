¿Conoces ya la nueva canción de Aitana?

Aitana está de estreno. Después de que llegara a Netflix su documental "Metamorfosis", ahora vuelve de nuevo a estar en el foco mediático tras publicar en redes sociales su nueva canción en colaboración con el puertorriqueño Myke Towers.

Un estreno que llegaba además con cambio de look, porque Aitana ha sorprendido a sus fans con unas mechas azules en el pelo. Su nuevo single lleva el título de "Sentimiento natural" y seguro que en apenas unos días se convierte en una de esas canciones que somos capaces de tararear: "Tú tienes algo raro, eh. Algo que no he sentido. Algo que no es humano, no. Tú subes mis latidos".

Agradecimientos

En su publicación en Instagram, Aitana agradece a Myke Towers que se haya unido a ella en este tema y además le manda un bonit mensaje: "Te admiro".

También da las gracias a Martin Seipel por haber dirigido el videoclip de la canción, en el que Aitana aparece como una ejecutiva con traje y corbata. La cantante tampoco se olvida de todo el equipo que estuvo detrás durante la creación, el rodaje y el montaje del videoclip y asegura que el proceso fue muy divertido. El vídeo se puede ver completo a continuación.