¿Cuánto dinero cobra un cerrajero por abrir la puerta de casa?

"Me he olvidado las llaves dentro de casa". Ya sea por las prisas o por la falta de atención, muchos ciudadanos hemos vivido la desagradable situación de cerrar la puerta de casa y darnos cuenta de que hemos dejado las llaves en el interior. En ocasiones, tener unas llaves de repuesto en casa de algún vecino o familiar puede ser la salvación, pero el problema viene cuando hemos dejado puestas las llaves por dentro, es decir, en la propia cerradura. En este caso, tener un recambio de llaves no servirá de nada y tendremos que recurrir a la ayuda de un profesional... pero, cuidado.

Tal y como denuncia la Delegación en Cataluña de la Organización de Consumidores y Usuarios (OCU), algunos cerrajeros se aprovechan de la situación para cobrar "precios abusivos en servicios de urgencia" aprovechando la coyuntura del afectado.

Llaves puestas en la cerradura de una casa. / Foto de PhotoMIX Company

¿Cuánto cobran por abrir la puerta?

"Se han detectado servicios de cerrajería por los que se cobran más de 400 euros por abrir la puerta, cuatro veces el precio medio del mercado, por actuaciones que no han llevado más de 10 minutos sin precisar el cambio de la cerradura", informan desde la OCU. A una mujer le llegaron a cobrar 1.077 euros por abrir la puerta en Nochevieja.

Desde la organización explican que las denuncias "son casi siempre contra empresas de urgencias que se anuncian online con servicio 24 horas, que, aunque puedan parecer del barrio, suelen conectadas a una centralita de otra ciudad". Además, añaden que todas tienen en común su negativa a facilitar un presupuesto previo, alegando que el cerrajero ha de revisar la puerta.

Consejos si te quedas puestas las llaves por dentro

Si bien es cierto que el precio es libre según cada cerrajeros, OCU Cataluña critica la costumbre de no ofrecer un presupuesto previo así como la de cobrar precios muy altos. Por todo ello, estos son los consejos si te quedas fuera de casa con las llaves puestas: