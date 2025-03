La sección secreta de Zara en la que podrás comprar prendas con mucho descuento

Zara no destaca por ser una marca de ropa de lujo precisamente, aunque tampoco es una low cost como Primark o Lefties. Está en un rango medio y quizá por ello es una de las más exitosas de todas las que se compran en España. Ahora bien, lo que poca gente conoce es que puedes comprar directamente al proveedor de Zara.

Archivo - Zara / David Zorrakino - Europa Press - Archivo

Es decir, que puedes conseguir los mismos artículos que se venden en el gigante de Inditex pero a menor precio ya que no pasa por intermediarios ni minoristas, por lo que el precio es mucho menor. El truco, explicado por @baijavier en Instagram, es muy sencillo. Pone un ejemplo de un vestido que costó 50 euros en Zara y menos de 10 euros a través de su proveedor, que está en Aliexpress. Solo tienes que buscar en Google 'Traf store Aliexpress'. "Es básicamente la misma ropa que compras en la tienda, pero muchísimo más barata", dice.

De todos modos, a los usuarios no les ha convencido este truco ya que aseguran que Traf no es proveedor y, sin embargo, sí que es un falsificador por lo que la calidad de la ropa ni se acerca a la que se vende en Zara. "Aliexpress no es proveedor de Zara, es el que copia, por cierto muy mal y con muy mala calidad", "lo que estás vendiendo son falsificaciones", ¿no será que ellos copian a Zara?" o "Inditex no tiene proveedores, de hecho ellos mismos hacen sus cosas en sus propias fábricas. No coló", fueron algunos de los comentarios.