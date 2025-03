Permiso retribuido de cinco días: qué es y qué trabajadores pueden solicitarlo a su empresa

¿Sabías que tienes derecho a un permiso retribuido de cinco días por caso de hospitalización de un familiar? Se trata de un derecho de todos los trabajadores cuando algún familiar o conviviente ha tenido un accidente, una enfermedad, una hospitalización o una operación con reposo domiciliario.

Además, no solo podrás solicitarlo en tu empresa si se trata de tu cónyuge, padres, hijos o hermanos. También sirve para parejas de hecho, hermanos, abuelos, nietos, suegros, cuñados, hijastros y abuelos o nietos del cónyuge o pareja de hecho. Además, si vives con un compañero de piso que no es de tu familia, también podrás hacer valer ese derecho.

Laborales

Los días no incluyen fines de semanas ni festivos (si no trabajas esos días, claro) ya que hablamos de jornadas laborales.

Deberás acreditar ante tu empresa la convivencia o necesidad de cuidados para adquirir esos cinco días, que son independientes al convenio colectivo que se aplique en tu sector. Está regulado en el Estatuto de los Trabajadores tras la última reforma.

AQUÍ PUEDES CONSULTAR LA ORDEN EN EL BOLETÍN OFICIAL DE ESPAÑA

¿Cuántas veces puedes pedirlo al año?

Si tienes la desgracia de que en un corto periodo de tiempo se juntan varios familiares en la misma situación, has de saber que este permiso retribuido de cinco días se concede por cada hecho causante, es decir, no solo una vez al año. No hay un límite por año natural siempre y cuando cumplas las exigencias de la norma. Además, hay flexibilidad, lo que implica que puedes distribuir tus días conforme a tus necesidades.