Niño Becerra responde a la pregunta clave sobre vivienda: ¿Cuándo bajarán los precios de alquiler?

El mercado inmobiliario en España está atravesando una difícil etapa de desafíos significativos, especialmente en lo que respecta al alquiler y la venta de viviendas. Los jóvenes españoles enfrentan serias dificultades para independizarse debido a la precariedad salarial y al elevado costo de la vivienda. Según datos del Consejo de la Juventud de España, solo el 14,8% de los menores de 30 años logran emanciparse, y de estos, un 30% aún requiere apoyo financiero externo.

España enfrenta una crisis habitacional impulsada por el turismo masivo y la inversión extranjera, factores que han contribuido al aumento de los precios inmobiliarios en muchas ciudades. En áreas urbanas con alta demanda, se ha observado una reducción en la oferta de viviendas para residentes debido al crecimiento de los alojamientos turísticos, lo que ha generado procesos de gentrificación y el desplazamiento de vecinos de toda la vida El economista Santiago Niño Becerra ha señalado una "trampa" en la comparación entre comprar y alquilar vivienda.

Según su análisis, en un mercado capitalista con una oferta limitada, los precios seguirán subiendo mientras haya demanda. Esta tendencia solo cambiará cuando la oferta supere a la demanda, es decir, cuando los propietarios no logren vender al precio deseado. Como él mismo explica: "Los precios comenzarán a bajar cuando quienes quieran vender no encuentren compradores". En palabras de Santiago Niño Becerra, los precios de venta y alquiler solo dejarán de subir cuando la demanda ya no pueda asumirlos, estabilizándose en niveles altos. Sin embargo, advierte que un deterioro económico podría desencadenar quiebras y un aumento del desempleo, afectando aún más al mercado inmobiliario.

Para abordar la crisis de la vivienda en España, es necesario un enfoque integral que equilibre la oferta y la demanda. Esto implica la aplicación de políticas públicas eficaces que amplíen la disponibilidad de viviendas asequibles y mejoren las condiciones laborales y salariales, especialmente para los jóvenes.

Quién es Santiago Niño-Becerra

Santiago Niño Becerra s un renombrado economista y profesor universitario español, ampliamente reconocido por sus análisis críticos sobre la economía global y las estructuras económicas contemporáneas. Nacido en Barcelona en 1951, Niño-Becerra ha desempeñado un papel significativo en la academia y en los medios de comunicación a través de sus escritos y de apariciones en debates televisivos.

Se formó académicamente en Ciencias Económicas y Empresariales en la Universidad de Barcelona, donde posteriormente obtuvo su doctorado. A lo largo de su carrera, Niño-Becerra ha ocupado posiciones en diversas universidades, pero es en la Universidad Ramon Llull donde ha sido más notable su impacto, fungiendo como catedrático de Estructura Económica. Además de su carrera académica, ha trabajado en el sector privado, lo que le ha permitido una comprensión integral de las dinámicas económicas tanto desde un punto de vista teórico como práctico.