Las primeras empresas españolas que han comenzado a vender en Temu

La fama de Temu no ha parado de crecer en los últimos tiempos (y no siempre por temas positivos). Y las empresas españolas están empezando a vender a través de esta plataforma. Una de las primeras ha sido All Delicious, un distribuidor español dedicado a llevar alimentos regionales de alta calidad a un público más amplio, apuntan desde Temu.

La empresa con sede en León considera que plataformas como Temu son una forma de cerrar la brecha entre los productores locales y los consumidores finales, haciendo que los alimentos gourmet sean más accesibles para los compradores nacionales e internacionales.

Durante años, agregan, “All Delicious funcionó principalmente como distribuidor B2B, suministrando aceite de oliva de primera calidad y otros productos gourmet a restaurantes de alta gama, hoteles y profesionales del sector. Esto significaba que los consumidores comunes tenían un acceso limitado a estos productos premium, ya que no estaban disponibles en los supermercados o se vendían a precios significativamente más altos al añadir a diversos intermediarios”.

Página web de Temu / AP

“Nuestro objetivo es crear una tienda gourmet a precios asequibles, que permita a los consumidores acceder a una selección de productos españoles de primera calidad que antes solo podían permitirse aquellos que tenían restaurantes de alta gama o acceso a distribuidores B2B”, afirma Juan Salguero, gerente comercial de All Delicious. “Y nos pareció que Temu tenía una filosofía y un enfoque similares”.

Funko Pop! También vende en Temu

¿Te gastarías 10.000 euros en un juguete o muñeco? Eso es lo que se preguntan en Temu y lo que algunos coleccionistas están dispuestos a pagar por figuras limitadas, raras o exclusivas de Funko Pop! “Ahora, una tienda española está revolucionando el mercado vendiéndolas en Temu”, añaden.

Para Friki Shop, una tienda de artículos coleccionables líder en España, “Funko Pop! no es solo una cuestión de nostalgia, es un negocio muy serio. La tienda tiene algunas de las figuras de vinilo más buscadas, desde modelos económicos de 12 euros hasta ediciones limitadas que valen miles de dólares. Pero, ¿cómo encontrar artículos coleccionables auténticos y raros? Ese es el verdadero desafío”.

"Temu nos pidió la aprobación oficial de la oficina estadounidense de Funko para vender en todo el mundo, garantizando a los clientes que estaban comprando a un vendedor confiable y certificado", afirma David Vidal Criado, gerente de Friki Shop.