Los 7 consejos de la OCU para disfrutar de unos Carnavales seguros con los niños

Disfraces, igual que ideas, hay miles en el mundo. Con la llegada del Carnaval, tanto las grandes superficies como los pequeños comercios tiran la casa por la ventana para vender los atuendos más especiales para estas fechas. Unos ropajes que, en muchas ocasiones, usan los más pequeños de la casa, que también son los que más peligro pueden correr en caso de que suceda cualquier imprevisto. Por ello, la OCU ha publicado este jueves una pequeña guía con siete consejos imprescindibles para que una de las fiestas favoritas de los niños pase con total seguridad.

Como suele ser habitual cada vez que llegan unas fechas señaladas, la Organización de Consumidores y Usuarios (OCU) se pone manos a la obra para que todas nuestras compras sean lo más seguras y lo menos fraudulentas posibles. En este caso, sus recomendaciones no versan sobre precios, sino sobre la seguridad a la hora de vestir a los pequeños de la casa con unos atuendos que en muchas ocasiones se compran deprisa y corriendo. En algunos casos, si se repiten de un año para otro, habría que sumarle el peligro de tenerlos 365 días (o más) cogiendo polvo en un armario.

El primer consejo que da la OCU es desconfiar de todo aquel producto que no tenga la etiqueta CE, que regula que todos los controles comunitarios estén en regla. A partir de ahí, y pese a que uno de los requisitos es que no sean inflamables, recomiendan no acercarse demasiado a fuentes de fuego o de calor. Por otro lado, es conveniente que los disfraces sean acordes a la edad del niño y que en menores de 3 años no se usen accesorios colgantes, punzantes o que se puedan romper con facilidad. Igualmente, la bolsa en la que viene envuelto puede ser una fuente de problemas, así que hay que alejarla de los niños nada más se abra.

En cuanto a la limpieza del disfraz, se recomienda realizar un lavado preventivo antes de usarlo o, en el caso de no ser lavable, airearlo durante al menos 48 horas. Otro de los accesorios a tratar con mucho cuidado son las lentillas de fantasía que imitan ojos de otras especies, para lo que se recomienda que se compren solamente en ópticas especializadas pese a su mayor coste. Por último, esta recomendación es extensible en lo referente a las tiendas de disfraces, apostando siempre por la profesionalidad y la cercanía en detrimento de las miles de páginas web que podrían no pasar todos los controles exigibles