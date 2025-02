La desconocida palanca de la lavadora que hace que la ropa quede más limpia sin malgastar detergente

Adiós a echar el detergente de la lavadora en el tapón y volcarlo en el recipiente sin más. Esto hace que se desperdicie mucho producto y que se vuelque en la lavadora antes de que el electrodoméstico necesite el jabón. Cada programa tiene sus tiempos y formas de trabajar y la propia lavadora está programada para coger el jabón cuando lo necesita. Para ello tiene una pestaña dentro del tanque que sirve para medir cuánto producto se echa y actuar como una especie de barrera que impide que se caiga el jabón en el bombo antes de tiempo.

¿Sabías que la lavadora tiene una funcionalidad que muy poco conoces? Te contamos cual es / Paula Ordóñez / Cedida

"¿A qué edad te enteraste?". Con esta pregunta compartió el conocido humorista Xuso Jones con sus seguidores su descubrimiento. Un truco de limpieza que él no conocía y le sorprendió comprobar que su lavadora contaba con esa pestaña desconocida. "Cuando das la vuelta a la pestaña, echas el detergente y se retendrá hasta que durante el lavado se vaya mezclando con el agua y lo vaya disolviendo", explica una voz en off en el vídeo que compartió Jones. "Podrás hacer la mezcla que quieras y la lavadora no cogerá detergente hasta el momento exacto".

Cómo limpiar la lavadora

A pesar de que cada artefacto puede ensuciarse o contaminarse de distintas formas, se recomienda repetir este proceso cada uno o dos meses. La solución principal es mezclar agua tibia y vinagre blanco para limpiar las zonas de la puerta y la junta de goma, ya que son las partes que suelen acumular más residuos.

A continuación, debemos aplicar la solución con un cepillo de cerdas suaves para poder eliminar cualquier suciedad incrustada. Luego, aplicar bicarbonato y vinagre en el compartimento del detergente y programar un lavado corto con el aparato sin ropa. Esto ayudará a limpiar el sarro y la suciedad acumulada en el interior.

Puerta abierta

Además de estos consejos, también es aconsejable dejar la puerta abierta después de cada lavado, de esa forma se podrá evitar la acumulación de humedad en el interior del electrodoméstico y del moho. Tampoco hay que olvidar retirar el filtro de la lavadora y limpiarlo a fondo al menos dos veces al año, ya que si los residuos se van acumulando en el filtro, aumentará el crecimiento del moho.