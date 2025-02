Cómo calcular la huella de tu consumo

¿Tienes curiosidad por saber cuál es tu consumo real en todos los factores de tu vida? El Ministerio de Derechos Sociales, Consumo y Agenda 2030 ha lanzado una calculadora de huella de consumo que te permitirá saber cuál es el impacto ambiental de tu patrón de consumo en el planeta. Además y según los resultados obtenidos, tendrás consejos para cambiar tu estilo de vida y minimizar tu huella.

La calculadora analiza el ciclo de vida de los productos y la energía que consumes en cinco áreas: alimentación, movilidad, vivienda, electrodomésticos y bienes del hogar a través de 16 indicadores de impacto ambiental relacionados con el uso de los recursos naturales y con las emisiones generadas en el suelo, el agua y el aire.

Calculadora de consumo: una de las preguntas. / Ministerio de Consumo

Impacto ambiental

Gracias a esta calculadora, podrás evaluar los impactos ambientales de tu consumo y contribuir así a alcanzar muchos de los Objetivos de Desarrollo Sostenible de las Naciones Unidas.

Para obtener un resultado, deberás de responder a un montón de preguntas sobre tus conductas así como tener a mano tus facturas de consumo de energía. También puedes consultar los detalles de tu coche, el tipo de vivienda o los hábitos de compra tanto de alimentación como de productos y servicios.

Cuestionado de la calculadora. / Ministerio de Consumo

¿Quieres probar?

Si tienes curiosidad por saber cuál es tu huella de consumo puedes acceder a la encuesta a través de este enlace oficial. Ya te adelantamos que, por muy escueto que sea tu consumo y por muy sostenibles que sean tus hábitos, es casi imposible que no te pases de los límites ideales. No obstante, se trata de mejor no de conseguir la perfección. ¡Ánimo!