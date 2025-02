¿Puede recuperar el piso tu casero si aún no se ha cumplido el contrato?

¿Vives de alquiler? ¿Qué pasa si tu casero llega un día y te dice que quiere recuperar tu vivienda antes de que acabe el contrato? Si es así, debes saber que no puede hacerlo, salvo determinadas excepciones. No lo decimos nosotros, lo dice el Ministerio de Viviente, que apunta que el propietario podrá recuperar la vivienda una vez transcurrido un año desde que se firmó el contrato solo si la necesita para él mismo o para a un familiar en primer grado y avisando con dos meses de antelación. Además, esta posibilidad debe estar prevista de manera expresa en el contrato. Si no, tampoco será posible.

En caso de que en el plazo de tres meses el arrendador o sus familiares no hubieran ocupado la vivienda, salvo que se hubiese debido a causa de fuerza mayor, el inquilino tendría derecho a ser repuesto en el arrendamiento y percibir una indemnización.

La fianza

Otra de las dudas que suelen tener los arrendatarios es cuántos meses de depósito me pueden exigir a la hora de firmar el contrato. Si te dicen que más de uno, te están engañando, al menos, según la ley. A la firma del contrato de alquiler de vivienda, el casero exigirá una mensualidad de renta, en concepto de fianza, y podrá pactarse el establecimiento de garantías adicionales equivalentes, como máximo, a dos mensualidades, ya sean depósitos o cualquier otro tipo de garantía.

¿Quién paga los seguros de alquiler?

Según el Ministerio de Vivienda, los puede pagar tanto el propietario como el inquilino. Sin embargo, hay que recordar que la nueva normativa limita a dos mensualidades el coste de las garantías adicionales que pueden sumarse al mes de fianza, por lo que en el caso de que el seguro lo sufragará el inquilino, su coste no podrá exceder esas dos mensualidades.

¿Me pueden exigir un aval bancario para acceder al alquiler?

El aval bancario es un compromiso de pago que adquiere la entidad financiera del inquilino en caso de que éste no satisfaga la mensualidad acordada. Era una condición adicional habitual en algunos mercados tensionados… hasta la fecha. Ahora, el aval bancario no podrá implicar en ningún caso para el inquilino más de dos mensualidades de renta.