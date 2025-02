Esto es lo que hay que hacer al llegar a casa después de comprar carne (según los carniceros)

La correcta conservación de la carne es esencial para garantizar su seguridad, frescura y sabor. Siguiendo los consejos de expertos carniceros, podemos evitar el deterioro de este alimento y reducir el riesgo de intoxicaciones alimentarias. La Agencia Española de Seguridad Alimentaria y Nutrición (AESAN) subraya la importancia de mantener la cadena de frío y almacenar la carne a temperaturas adecuadas. Pero más allá de la temperatura, la forma en que manipulamos y almacenamos la carne al llegar a casa también juega un papel crucial.

Carne roja en una carnicería de Madrid. / David Castro

La importancia de la refrigeración

La AESAN destaca que los alimentos que requieren refrigeración, como la carne, deben mantenerse a temperaturas entre 0°C y 5°C. Este rango de temperatura es fundamental para ralentizar el crecimiento de microorganismos que pueden ser perjudiciales para la salud. Las bacterias responsables de alterar los alimentos se desarrollan rápidamente a temperatura ambiente, especialmente entre los 5°C y los 65°C. Aunque el frío no elimina estos microorganismos, sí reduce su proliferación, lo que subraya la importancia de minimizar el tiempo que la carne permanece fuera de refrigeración.

Mantener la cadena de frío

La manipulación y el almacenamiento correctos son esenciales para mantener la cadena de frío y evitar que la carne se deteriore. Es crucial clasificar los alimentos al llegar a casa, separando aquellos que no necesitan frío, los que requieren refrigeración y los que deben mantenerse congelados. Las etiquetas de los productos son una herramienta útil para identificar el modo de conservación adecuado, y se recomienda no desechar los envases sin antes asegurarse de comprender las instrucciones de almacenamiento y uso.

El termómetro en el refrigerador

Para garantizar que la carne se mantiene a la temperatura adecuada en el refrigerador, se sugiere utilizar un termómetro que permita monitorear la temperatura y ajustarla según la cantidad de productos almacenados. Además, se recomienda evitar abrir la puerta del refrigerador durante períodos prolongados para conservar la temperatura interna y evitar fluctuaciones que puedan favorecer el crecimiento bacteriano.

Conservar la carne en su papel original

Alberto Salto, un carnicero con más de 32 años de experiencia en el sector, conocido en TikTok como @el_as_carnicero, comparte un consejo valioso para conservar la frescura de la carne recién comprada. Contrario a la creencia popular de transferir la carne a un táper hermético o ponerla en un plato, el experto recomienda conservarla en el mismo papel plastificado en el que se la entrega el carnicero.

Según Alberto Salto, transferir la carne a un táper hermético o ponerla en un plato nada más llegar a casa puede reducir significativamente su frescura. Estos recipientes pueden no ser adecuados para la conservación de la carne y pueden favorecer la acumulación de humedad, lo que acelera su deterioro.

El carnicero explica que el papel plastificado en el que se entrega la carne en la carnicería está diseñado para protegerla y mantener su frescura. Este tipo de papel ayuda a regular la humedad y evita que la carne se reseque o se contamine con olores de otros alimentos en el refrigerador. El experto advierte que la mejor forma de mantener la carne fresca es no desmontar el paquete hasta el momento de su uso. Al mantener la carne en su envoltorio original, se protege de la exposición al aire y se minimiza el riesgo de contaminación.

¿Por qué funciona este método?

El papel plastificado utilizado por los carniceros suele ser un material transpirable que permite que la carne respire, evitando la acumulación de humedad y el crecimiento de bacterias. Al mantener la carne en su envoltorio original, se crea un microclima que favorece su conservación y prolonga su frescura.

Una carnicería en el Mercado de Tirso De Molina, en Madrid. / Alba Vigaray

Los pasos clave para conservar la carne