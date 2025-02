El corte que debes pedir a tu carnicero para ahorrar sin que te des cuenta

¿Sueles ir a la carnicería o eres de los que lo compras en bandejas ya cortado y envasado? Si eres de estos últimos, puedes hacerlo por dos motivos: por comocidad o porque no sabes comprar en la carnicería. Hay mucha gente, joven y no tan joven, que tienen ese "miedo" a enfrentarse al carnicero por si no saben decirle exactamente qué carne quieren, para qué o con qué corte. Si eres una de esas personas, sigue leyendo.

Aquí te mostramos la guía definitiva para pedir carne como un experto sin serlo. Estos son los cortes y carnes más jugosas para guisar y que podrás pedir hasta en términos técnicos:

Melosa o cuello de ternera: tienen mucha gelatina, lo que le da una buena textura a los platos

Osobuco : es la melosa pero con hueso y tuétano, ideal para caldos.

Petaca : para guisar la carne en filetes en vez de en trozos.

: para guisar la carne en filetes en vez de en trozos. Falda y pecho: Aunque menos conocidos, también son opciones jugosas.

Si aún así te pone nervioso enfrentarte al carnicero porque se dará cuenta de que no tienes ni idea ni de carnes, ni de cortes ni de cocinar, lo mejor es que le digas lo que quieres hacer y él será el que mejor te aconseje.