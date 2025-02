Estos son los enchufes recomendados para ahorrar en la factura de la luz

¿Tú también has notado que la factura de la luz se ha disparado? El año 2025 ha comenzado con la subida del IVA del 10% al 21%. Como recordamos en este artículo, el Gobierno decidió a finales del año pasado ir desmontando las medidas fiscales que se adoptaron para compensar los efectos de la crisis energética poco a poco para evitar un nuevo repunte de los precios.

Y dentro de esa recuperación fiscal gradual, el IVA es el único impuesto que todavía mantenía un tipo inferior al habitual, después de que el Ejecutivo condicionase la rebaja al 10% si el precio del megavatio-hora en el mercado mayorista se situaba por encima de 45 euros. Y así se ha mantenido desde julio, cuando se inició la senda alcista del precio medio del mercado mayorista, que todavía se mantiene.

Por este motivo, intentar ahorrar en la factura de la luz se hace más necesario que nunca. Como recuerda la Organización de Consumidores y Usuarios (OCU), elegir una buena tarifa es una de las claves para tratar de optimizar el gasto.

Enchufes inteligentes para ahorrar

Sin embargo, hay más trucos para cuidar el bolsillo, como la elección de enchufes inteligentes conectados a los grandes electrodomésticos, una decisión que se puede traducir en una reducción de 25 euros al mes en la factura de la luz. Eso sí, como indican desde la organización, el ahorro queda restringido a los hogares con tarifa regulada PVPC (o libre indexada a ella), donde el precio por kWh varía según el día y la franja horaria. "Y es que la principal ventaja de estos enchufes es precisamente la posibilidad de programar el funcionamiento de los electrodomésticos a los que se conectan de modo que se activen durante el horario valle (festivos, fines de semana y laborables de 0 a 8 horas), el más barato. Una ventaja que no se puede aprovechar en la mayoría de las tarifas eléctricas del mercado libre, ya que cobran la energía al mismo precio a cualquier hora del día", explican.

Además, estos aparatos permiten conocer el consumo real de los distintos electrodomésticos y activarlos o desactivarlos por voz a través de Alexa, Siri o Google. Es más, en vacaciones, pueden usarse para simular la presencia de personas en el hogar, conectándolos a la iluminación o al equipo de sonido.

Ejemplo de enchufe inteligente. / Amazon

Su precio: entre 10 y 35 euros

El resultado del análisis de OCU, que comprende cinco aparatos de las marcas Meross, TP Link, Ezviz, Hama y Philips, confirma el buen funcionamiento de estos enchufes inteligentes: Son fáciles de configurar, comparten un uso intuitivo en el móvil, son muy completos y también resistentes. Además, no se observan problemas con la ciberseguridad en ninguno de ellos, sobre todo si se elige una contraseña potente. Su precio varía entre los 10 y 35 euros, "que se amortiza rápidamente si tenemos en cuenta que con tres o cuatro aparatos instalados en el hogar se pueden ahorrar unos 25 euros al mes en la factura de la electricidad", recuerdan desde la OCU.

No confundir con otros enchufes

La OCU advierte que estos aparatos no deben confundirse con otros enchufes con apelativos como “Energy saver”, “Power saber” o “Saver box”. En este caso son condensadores de marcas poco conocidas que anuncian falsos ahorros de hasta el 90%. Aparentemente, estos pequeños condensadores son capaces de capturar la energía reactiva provocada por eventuales picos de tensión y devolverla a la red general para que no sea consumida. Suena bien, pero la realidad es que los contadores domésticos no contabilizan estos picos, por lo que al consumidor no le cuestan nada. De hecho, estos aparatos no solo no reducen la factura eléctrica, incluso la encarecen ligeramente, ya que al enchufarse a la red doméstica consumen energía.