Llamadas spam, ¿hasta cuándo?

El spam telefónico, además de molesto, es un canal ideal para que los consumidores contraten servicios con engaños o información defectuosa. Muchas de las llamadas y SMS comerciales se realizan incumpliendo la ley, sabiendo la impunidad de la que gozan para identificar la empresa que nos contacta. El problema se agrava cuando suplantan la identidad de una entidad de confianza con el objetivo de hacerse con nuestros datos para realizar una estafa.

Una mujer habla por teléfono mientras trabaja. / Archivo

Ante el fracaso de las medidas para acabar con este problema, una nueva norma pretende ponerle fin, con medidas para bloquear llamadas o limitarlas a detrminados números. A juicio de la Organización de Consumidores y Usuarios (OCU), esta nueva norma todavía es insuficiente: "Hará falta tomar medidas más drásticas, pero, al menos, sí incide en algunas de las estrategias que la ciberdelincuencia utiliza para saltarse la ley".

Se prohibieron, pero seguimos recibiendo llamadas

Desde hace casi dos años, solo pueden realizar llamadas comerciales aquellas entidades que tienen el consentimiento expreso del consumidor o que tengan interés legítimo para hacerlo (por ejemplo, por ser clientes o haberlo sido muy recientemente). Lo cierto es que cuando se navega internet y se entra en páginas web, en muchísimas ocasiones los usuarios aceptan cookies y términos y condiciones sin ser conscientes de que están dando permiso y autorizando que nos hagan llamadas comerciales. Pero también se reciben infinidad de llamadas y mensajes de entidades a las que no hemos dado ninguna autorización. "Y lo peor es que no podemos identificar a las empresas que nos llaman para denunciarlas ante la Agencia Española de Protección de Datos. Actúan con total impunidad", aseveran desde la OCU.

Llamadas y mensajes desde números inexistentes

Esa impunidad se facilita porque el sistema de telecomunicaciones permite que se realicen llamadas o se envíen SMS falseando el identificador de la numeración, detallan desde la OCU. Por esta razón, cuando tratamos de devolver la llamada, un mensaje del operador nos indica que ese número no existe. En el caso de los SMS, además aprovechan para falsear el “alias” con el que se puede identificar la empresa que llama: puede aparecer como enviado, por ejemplo, por nuestra entidad bancaria, e incluso nuestro teléfono lo anidará junto al resto de los mensajes legítimos. Ante esto, la herramienta con la que cuentan los smartphones de bloquear numeraciones no sirve de nada, ya que cambian de números continuamente, en cuanto detectan que las llamadas no atendidas se incrementan.

¿Qué mejoras se plantean con la nueva norma?

La nueva norma incluye medidas para acabar con el SPAM, desde bloquear todas las llamadas y SMS cuyo identificador (CLI) haya sido manipulado, a obligar que las llamadas comerciales se hagan desde números 800 o 900. Desde la OCU explican que a partird de ahora las compañías de teléfono deberán cumplir los siguientes puntos:

Bloquear todas las llamadas que estén utilizando numeraciones no atribuidas a ninguna compañía o que, estando ya atribuidas, la compañía todavía no se las haya asignado a ningún cliente

Cuando se trata de llamadas con origen internacional, directamente se deberán bloquear todas aquellas que presenten una numeración fija o móvil nacional. Este mismo bloqueo se aplicará a los SMS internacionales identificados con numeración nacional

No podrán llamar desde un número móvil

El borrador también recoge la imposibilidad de utilizar numeración móvil para la prestación de servicios de atención al cliente y para la realización de llamadas comerciales

Será obligatorio que utilicen numeraciones 800 y 900 (gratuitas si el cliente devuelve la llamada) para la prestación de servicios de atención al cliente y llamadas comerciales prospectivas

(gratuitas si el cliente devuelve la llamada) para la prestación de servicios de atención al cliente y llamadas comerciales prospectivas Los “alias” en los SMS necesitarán registro previo. Para evitar los engaños con los SMS, las empresas legítimas, si quieren utilizar un “alias” (para que cuando recibas un mensaje de tu banco, por ejemplo, aparezca su nombre y no solo un número), deberán haber registrado previamente ese alias y vincularlo a sus numeraciones legítimas

La víctima puede sospechar de que ha sido engañada si, cuando no hay un motivo aparente, se queda sin cobertura y tampoco puede enviar ni recibir SMS. / Upset confused african woman holding cellphone having problem with mobile phone, frustrated angry mixed race girl reading bad news in message looking at smartphone annoyed by spam or missed call

Medidas urgentes

Desde la OCU valoran positivamente esta norma en cuanto a la dificultad que plantea a la ciberdelincuencia de actuar impunemente, pero lamentan que "no acabará con ella". "Es más, podrá tener alguna consecuencia incluso más perjudicial para los consumidores", avanzan. Debido a que se van a bloquear las llamadas que no estén asignadas a un cliente, "es posible que las empresas delincuentes manipulen el identificador con numeraciones reales de clientes que ya existen: en caso de fraude, el titular de esa numeración sería el primer señalado como culpable", detallan.

Además, aunque utilicen numeraciones legítimas, se sigue protegiendo a la empresa titular de la numeración en el anonimato, como si de una persona física se tratara. Por ello, cuando un consumidor sufre llamadas que considera no autorizadas, difícilmente puede iniciar una reclamación o una denuncia, ya que le es imposible identificar a la empresa responsable de esa llamada.

Entrada en vigor

La entrada en vigor de la nueva norma, en lo que respecta a los aspectos más críticos, podría demorarse hasta 12 meses desde su publicación en el BOE. Desde la OCU critican que no se haga efectiva de forma inmediata, "en particular en sectores especialmente conflictivos como es el energético". Por último, recuerdan que la norma "no contempla medidas sancionadoras contra aquellos que no cumplan la normativa, ya sean operadores telefónicos que no aplican los bloqueos previstos o sean empresas que actúan irregularmente. Y sin sanciones, la norma es ineficaz".