Sabrina Carpenter y Dolly Parton, a lo Thelma y Louise, en una nueva versión de 'Please Please Please'

Aunque de generaciones muy distinas, Sabrina Carpenter (25) y Dolly Parton (79), dos de las rubias más famosas de la música de EEUU, se han unido en un tándem muy especial para lanzar este San Valentín una versión renovada del hit 'Please Please Please', que se incluye en una edición de lujo de su álbum ganador del Grammy 'Short n' Sweet'.

La nueva edición también incorpora '15 Minutes', 'Couldn't Make It Any Harder', 'Busy Woman' y la titulada 'Bad Reviews'.

Aprovechando esta lujosa colaboración, Carpenter le ha dado a su éxito un toque de temazo country, y al vídeclip que lo acompaña, un guion que recuerda muchísimo a la película 'Thelma y Louise', protagonizada por Susan Sarandon y Geena Davis en 1991.

Los arreglos sintetizados de la original 'Please Please Pleas' aquí se han cambiado por violines. No se trata de un simple remix, sino de un dueto en el que ambas aportan su estilo en el estribillo. Parton, que es madrina de otra famosa cantante como es Miley Cyrus, coge las riendas de una de las partes más icónicas de la canción: "But the ceiling fan is so nice!".

Carpenter anunció este trabajo en equipo en su perfil de Instagram. "Como agradecimiento por darle a este álbum 2 Grammys :')", escribió. Y también: "'Short n' sweet deluxe' ya está disponible para preordenar... y sí, dice que incluye a la señorita Dolly Parton... 💋💋💋 ella no querría que dijera palabrotas, ¡pero mierda!", dice con ironía.

Carpenter ganó sus dos primeros Grammys por el álbum el domingo por la noche: mejor álbum vocal pop y, por su sencillo principal y gran éxito "Espresso", mejor interpretación pop solista. La actuación de la cantante en el programa , un popurrí de esa canción y "Please Please Please", también fue una rutina de comedia llena de payasadas: se colocó en una escalera tan grande como cualquier cosa que Busby Berkeley haya construido jamás, y luego procedió a hacer caídas, rindiendo un aparente homenaje a un especial de Goldie Hawn de los años 70.

Las dos canciones, lanzadas en rápida sucesión la primavera pasada, estuvieron entre los mayores éxitos de 2024, con “Espresso” en el puesto número 6 del Variety Hitmakers Top 25 y “Please Please Please” en el número 14.