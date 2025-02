La periodista Almudena Ariza hace un alegato al amor: "No es una necesidad, es una elección"

"El amor no es una necesidad, es una elección. No es aferrarse, es acompañar. No es depender, es compartir". Así comienza la reflexión que Almudena Ariza, periodista y corresponsal de TVE, ha lanzado este viernes en sus redes sociales con motivo de la celebración de San Valentín.

Un alegato al amor que ha generado cientos de comentarios de apoyo en una publicación que, en apenas 5 horas, ya tenía más de 7.000 "Me gusta". Una reflexión que va más allá de esa tradicional visión del amor romántico e intenso que parece predominar durante este 14 de febrero.

Almudena Ariza explica que lleva 16 años con su pareja y que caminan juntos porque quieren, "no porque no podamos hacerlo solos, sino porque elegimos hacerlo de la mano". Desestima también la tradicional frase de la "media naranja" en su reflexión porque asegura que ella y su pareja no son mitades que se completan: "Somos dos personas que se encuentran cada día en el mismo lugar: el respeto, la admiración, el cariño".

El amor, continúa la periodista que está cubriendo desde hace meses la guerra de Gaza como corresponsal en Jerusalén, "no es la urgencia de tener a alguien, sino la certeza de querer estar ahí. Y esa, después de tanto tiempo, sigue siendo mi certeza.

Medida del amor

Ariza asegura que no le gusta celebrar este día, pero considera que tampoco está mal aprovecharlo "para recordar que el amor, el de verdad, no se mide en fechas ni en gestos efímeros, sino en todo lo que construimos día a día". Una publicación sincera y directa que, más allá de comentarios positivos, también puede servir para hacer reflexionar a muchas personas sobre el sentido de sus relaciones.