¿Cuál es el mejor bombón del supermercado?

Un dulce detalle para celebrar San Valentín, o por un cumpleaños, o porque te apetece. Cualquier ocasión es buena para celebrar con un bombón, sobre todo si escoges uno de los mejores. La Organización de Consumidores y Usuarios (OCU) ha comparado 30 bombones muy populares en el mercado y para detectar sus diferencias de precio y calidad. ¿Cuál será el mejor?

Bombones de chocolate en una imagen de archivo / Foto de Towfiqu Barbhuiya

La OCU ha seleccionado una treintena de cajas de bombones muy conocidos, que se pueden comprar en cualquier supermercado. Entre ellos hay productos de marcas conocidas (Nestlé, Lindt, Trapa, Ferrero...) y también bombones de las que se suelen definir como "marcas blancas".

Características valoradas

Todos ellos han pasado el mismo examen, en el que se ha valorado especialmente el etiquetado y la composición de estos bocados dulces. A partir de esa información en la OCU han determinado, por ejemplo, qué productos son los que tienen un mejor perfil nutricional por el tipo de grasas, azúcares, aditivos, el grado de procesado del producto, etc. Además, un panel de expertos pasteleros han catado todos los productos para valorar los mejores por su sabor, olor y textura.

Un placer... pero solo de vez en cuando

Como era de esperar los bombones, productos con mucha grasa y azúcar, presentan una elevada densidad energética, de media, un bombón de unos 10 o 12 gramos ronda las 60 kilocalorías. Pero el problema no es ese valor energético, sino sobre todo que esas calorías proceden de las grasas y el azúcar. Ahora bien, eso no significa que no podamos degustar un bombón de vez en cuando, simplemente que lo comamos con moderación y dentro de una dieta variada y equilibrada: un bocado especial para momentos especiales.

Bombones de almendra y chocolate. / GETTY IMAGES

¿Manteca de cacao u otras grasas?

La base de un bombón debería ser la manteca de cacao, pero 24 de los 30 bombones del análisis sustituyen parte de la manteca de cacao por otras grasas más baratas, como la palma, el palmiste, el coco, el girasol o la grasa láctea. En los casos más llamativos han encontrado hasta cinco grasas distintas en un mismo bombón.

El otro ingrediente básico es el azúcar. Sin embargo, también han detactado desde la OCU otro fallo en la composición, por suerte menos generalizado (7 de las 30 muestras). En estos casos sustituyen parte del azúcar por jarabes de glucosa o fructosa, sin otra finalidad que abaratar el coste del producto.

Rebajar el contenido en azúcar o manteca de cacao sustituyéndolo por alternativas más baratas (y de peor calidad) pasa factura al conjunto del dulce: estos productos resultan menos valorados en la degustación.

La degustación, determinante

Independientemente de gustos, hay una serie de propiedades que definen lo que es un buen bombón. Entre ellas: color brillante, c¡superficie lisa con ausencia de puntos blancos que reflejen la cristalización de la grasa, si tiene relleno debe contar con una fina capa de chocolate que lo recubra, que se funda en la boca lo antes posible y libere el relleno; si no tiene relleno, debe fundirse el chocolate en la boca; el relleno debe ser agradable, sin exceso de dulzor ni exceso de grasa; y se debe apreciar el sabor del cacao.

Medalla de oro

Tras valorar todo ello, el mejor de los productos analizados por la OCU es Ferrero Rocher. Con un precio de venta de 6,29 euros/200g (31,45 euros/kg), este famoso bombón dorado, una bolita de chocolate con leche con trocitos de frutos secos que baña un fino barquillo relleno de praliné de avellana, ha triunfado entre los expertos por su sabor equilibrado y una buena textura.

Bombones de Ferrero Rocher / GRUPO FERRERO

El podio de los mejores bombones se completa con dos productos de Lidl:

JD Gross Shells, de Lidl, 3,99 euros/250 g, (15,96 euros/kg), conchas de praliné con azúcares y grasas de buena calidad.

Fin Carré (70% cacao), muy asequible 2,19 euros/180g (12,17 euros/kg), destaca por su intenso sabor a cacao y una agradable sensación en boca.

Tienes el listado completo en este enlace.