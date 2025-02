La previa de San Valentín, día grande para los solteros y para los infieles

Huelga decir, a estas alturas de la vida, que el 14 de febrero es el Día de los Enamorados. Un día en el que hacer planes de pareja, regalar un ramo de flores o incluso hacer proposiciones de boda. Y, como prácticamente cualquier celebración que ocurre a lo largo del año, un día para que tanto las grandes multinacionales como el pequeño comercio hagan su particular 'agosto' cuando al termómetro aún le cuesta superar los 10 grados a las orillas del río Duero. Mientras tanto, aquellas personas que no tienen pareja se tienen que conformar con sus amigos... O celebrarlo un día antes.

Porque sí, hoy es 13 de febrero y es el Día del Soltero. Aprovechando el tirón que tiene este viernes cada año en el calendario, cada vez son más las marcas que buscan destacar también como una opción para los solteros, promocionando su particular 'San Solterín'. Un ejemplo es la empresa de supermercados Eroski, que aprovecha el jueves para sortear un vale regalo de 50 euros en sus redes sociales. Una peculiar iniciativa, pero desde luego que una nueva opción para que los primeros meses del año dejen atrás su etiqueta de periodo de ahorro tras los festines navideños.

Los que también se pegan sus festines, aunque en este caso no en época de luces y guirnaldas, son los amantes. Como si de una perfecta coincidencia se tratara, este 13 de febrero también sirve para 'homenajear' a esa gente que es infiel a sus parejas... O que es parte implicada en esos episodios de 'cuernos'. Y no, esta vez no estamos hablando de cierto personaje televisivo que ha saltado al estrellato con su carrera por la playa. En esta ocasión, el 'Día del Amante' o 'Día del Infiel' proviene de Estados Unidos, donde los estudios demostraron que el 13 y el 15 de febrero son los días en los que más infidelidades se producen cada año.

Regreso

José Mota es una de las caras más míticas de TVE. En cierto modo el humorista es como el Guadiana, aparece y desaparece de la parrilla, pero con los años se ha convertido en uno de los humoristas más habituales de la televisión pública. Y, ahora, vuelve de nuevo a la parrilla con su 'José Mota No News' La fecha escogida para el retorno es este viernes, 14 de febrero, día de San Valentín. Lejos ya de sus especiales navideños, José Mota regresa con su ya habitual formato semanal. El estreno será a las 21.50 horas, prometiendo ofrecer un humor muy loco y mucha diversión.