La clave para acabar con los molestos gases está en tus pies

La pregunta no suena muy fina pero, ¿tienes gases? Si es así y ya has probado todos los métodos para combatirlos, te vamos a contar algo que quizá te sorprenda. La solución podría estar en tus pies. Dicen que cada punto de nuestro cuerpo tiene su conexión en un punto de tus pies y los gases no son la excepción. Al parecer, hay un lugar preciso en el pie clave para aliviar esta situación.

Así lo cuentan en @escuelareflexologia a través de Instagram, donde trabajan zonas específicas del pie conectadas con el aparato digestivo.

Los gases o el vientreconstituyen dos trastornos de salud relativamente habituales y que en ocasiones, además, pueden suponer un problema estético para las personas que los sufren.

Cuando hablamos de gases o de vientre hinchado nos referimos a una forma coloquial de designar a diferentes problemas gástricos que, de hecho, pueden estar relacionados.

Publicación en la que explican el punto exacto del pie. / Instagram "Escuelareflexologia"

La zona exacta que hay que masajear es la que te aparece en la imagen superior. Se trata de estimularla a través de círculos en dirección de las agujas del relo de forma rítmica pero pausada. Así ayudarás a mejorar la digestión y a liberar tensiones acumuladas.

No confundir con un esguine

La zona coincide con el músculo extensor de los dedos del pie así que cuidado porque quizá se trate de un esguince. Obviamente, si el dolor lo tienes en el pie y no en el abdomen, la hinchazón en esta zona es totalmente ajeno a tu aparato digsetivo. En esa zona también pueden salir ganglios a consecuencia de una rotura de ligamentos, pero son dolencias completamente diferentes.

Consejos para evitar los gases

Aquí van unos consejos que pueden venirte bien si tienes gases de forma habitual:

-Cuidado con la dieta. Las bebidas gaseosas, los lácteos, los alimentos ricos en grasas, algunos vegetales como la coliflor o el repollo, así como el pepino, el pimiento, el maíz o las cebollas facilitan la aparición de gases en nuestro intestino. También otros como las uvas o las ciruelas.

-No fumes. Por esto y por muchísimas razones más, quizá este motivo sea el de menos. En cualquier caso, es otro actor clave que propicia la aparición de gases.

-Controlar la forma en la que comemos. Parte de los gases que se acumulan en nuestro organismo lo hacen por la forma en la que ingerimos bebidas o alimentos. Usar pajitas para beber o hacerlo directamente de botellas, así como comer líquidos con cuchara son algunos de los factores que pueden acelerar la acumulación de gases. Igualmente, comer sin prisas y masticar bien los alimentos nos ayudará a controla el problema.

-Controlar las intolerancias alimentarias. En especial, gluten y lactosa.

-Vigilar la digestión. En ocasiones, el vientre hinchado puede deberse a una dispepsia. Es decir, una digestión más lenta de lo normal.

-Saber si sufrimos el síndrome de intestino irritable.

-Tonificar los músculos. El vientre hinchado también puede responder a problemas musculares.