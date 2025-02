Una mochila impermeable de Lidl por menos de 20 euros que vuela de las estanterías

¿Hay un Lidl en la ciudad donde vives? La cadena de supermercados amplía su catálogo para conquistar a nuevos clientes y mantener a los más fieles a través de productos para el día a día a precios muy bajos. Además de alimentos, cuenta con productos de decoración, juguetes y las mejores herramientas para hacer tu vida mucho más fácil.

Uno de sus últimos productos más buscados ha sido una mochila impermeable con una capacidad de 50 litros que es perfecta para tus viajes de fin de semana. Además, cuenta con un amplio compartimento principal con un cierre superior enrollable y dos cierres laterales.

Dispone de un gran bolsillo frontal de malla con cremallera impermeable y con costuras selladas y en la parte de atrás es acolchada para una mayor comodidad.

Su carga máxima es de 12 kilos y unas medidas de 36 x 18 x 65 centímetros y lo mejor es que solo cuesta 19,99 euros. Online está agotada, pero puedes probar en tu Lidl más cercano.

Preparado para la lluvia

Además de este producto, si verdaderamente quieres estar preparado para las lluvias no puedes dejar de tener este chubasquero. Con una semana que augura agua, las actividades al aire libre puede que tengas que dejarlas de lado... o no. Una buena opción que además puede ser tuya a un precio más que apetecible gracias a Lidl. El supermercado te ofrece en su tienda online una chaqueta térmica e impelrmeable para que no tengas que cancelar ningún plan.

Es de secado rápido y transpirable y además es suave y cálida gracias al forro polar interior. Asimismo, cuenta con cuello alto y elementos decorativos reflectantes. Por otra parte, el cierre es de cremallera completa con protección para la barbilla.