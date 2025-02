Una foto de Amaia Montero lo deja claro: vuelve a la música

Desde que Leire Martínez abandonara La Oreja de Van Gogh, los rumores no han cesado. ¿Vuelve Amaia Montero? ¿Cuál es el futuro del grupo? Cada fotografía y cada comentario han desencadenado miles de reacciones. Son muchos los que creen que la vuelta de Amaia es una realidad. Ella parece que está dejando miguitas de pan, pero todavía no se ha confirmado nada de forma oficial. Con su última foto en redes sociales, hay quien asegura que ya no queda lugar para las dudas.

Un bolso, un altavoz y un mensaje: "Modo on". ¿Qué quiere decir la cantante con esta fotografía? ¿Es esta la imagen que certifica que está ensayando de nuevo con el grupo para volver a los escenarios?

Concierto en Estados Unidos

La fotografía llega justo después de que el periodista David Insua haya revelado en 'Las tardes de RNE' que la banda vasca ya habría firmado su primer concierto en Estados Unidos tras la salida de Leire Martínez. Pero, ¿será Montero la que se coja de nuevo el micrófono? ¿Será una vuelta permanente o puntual? Las incógnitas se siguen acumulando.

Leire Martínez

Hace días, la que hasta hace poco fuera la vocalista de La Oreja de Van Gogh reconocía que una posible vuelta de Amaia no le iba a sentar muy bien: "Me va a revolver pero son sus decisiones. Si ellos consideran que es lo mejor, así será". También aseguraba que no tiene relación con el resto de integrantes del grupos.