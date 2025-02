Alerta y miedo por la 'mafia okupa' que ya ha encontrado su próximo destino en esta localidad: "Próximo destino... Qué rico!"

Las familias que okuparon varias viviendas de una urbanización de lujo de Carabanchel vuelven a ser noticia. Un vídeo que ha circulado por las redes sociales y por los grupos de WhatssApp en el que anuncian su intención de okupar varias viviendas en Boadilla del Monte y municipios cercanos ha vuelto a poner el foco sobre ellos. Las localidades de Boadilla del Monte y Villaviciosa de Odón se han puesto en alerta ante el vídeo publicado por uno de los presuntos miembros de este clan, dedicado a usurpar viviendas. Sería 'El Paraguayo', cabecilla de esta banda que anteriormente ha protagonizado la ocupación de viviendas en el barrio de Carabanchel de la capital.

Las intenciones manifestadas por el líder de esta supuesta mafia, y que fue detenido en Carabanchel, serían las de desplazarse a otros lugares de la Comunidad de Madrid: "Próximo destino... Boadilla del Monte ¡Qué rico!". El periodista de 'Espejo Público', Javi Fuente, describía el calvario por el que han pasado los propietarios de la urbanización del barrio madrileño, que sigue sin porteros automáticos a consecuencia de ello pese a que todos los okupas han abandonado el edificio después de que 'El Paraguayo', también conocido como 'El Gordo', fuera detenido junto a varios okupas más.

El actor y expolítico Toni Cantó ponía el grito en el cielo ante la información que asegura que los okupas habrían cobrado miles de euros de okupar casas y abandonarlas después. Reclamaba que las autoridades actúen con mayor rapidez a la hora de desalojar una vivienda okupada: "Si no son capaces de demostrarme que tienen una escritura o un contrato en vigor... ¡A la calle!". "La ley está hecha con buena fe", afirmaba el periodista Iñako Díaz-Guerra, que obtenía la réplica inmediata de Cantó, negando la mayor. "Está hecha con la fe de proteger a gente", insistía Iñako, que además aportaba los datos del año 2023, para reforzar su argumento de que se trataría de un problema existente pero minoritario: "Los desahucios fueron un 0,05 por ciento, 15 mil denuncias. 0,05% del total de viviendas".

Cantó le recriminaba que menospreciara el problema de la 'okupación' por ser estadísticamente pequeño. Sin embargo Díaz-Guerra negaba a Cantó: "No podemos convertir un drama personal, que lo es, en una alarma social, que no lo es". "Entonces las minorías no tienen derechos", continuaba Toni Cantó: "Es que a veces defendéis unas minorías pero otras no las defendéis". Para Iñako el problema residiría en que la ley protegería a una mayoría de personas en situación vulnerable en detrimento de una minoría de propietarios particulares, y terminaba asegurando que estaría de acuerdo con Toni Cantó en que "en estos casos se tendrían que ver y ejecutar con una velocidad extrema". Disertación que interrumpía Toni para decir: "¡Todos los casos!".