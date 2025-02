Estos son los documentos que sí o sí tienes que llevar en tu coche cuando circules con él

Cuando cogemos el coche siempre nos surge la misma duda, ¿llevaré todos los documentos que necesito si me para la Guardia Civil? Pues sigue leyendo porque aquí te cuento qué documentos tenemos que llevar, sí o sí, en nuestros vehículos. Además, no siempre ha sido así, el número de estos documentos se ha ido reduciendo con el paso de los tiempos. El primero de todos es el permiso de conducir o carné de conducir. Este documento nos identifica como aptos para conducir el vehículo en el que estamos. Pero ojo, no todos los permisos son iguales y hay que tener en cuenta que el carné sirve para el vehículo que vamos a coger en ese momento.

Otro documento que también necesitamos es el permiso de circulación, que es un documento físico oficial del vehículo, que hace las veces de su pasaporte. En él consta la categoría, su matriculación y una serie de especificaciones técnicas. Tienen que dártelo cuando compras el coche, sea este nuevo o de segunda mano. Además de estos dos 'papeles' obligatorios, se añade uno más, pero solo en el caso de los vehículos que tienen cuatro años o más, se trata de la tarjeta de la Inspección Técnica de Vehículos (ITV). Hasta los 10 años, es bianual y, a partir de entonces, anual.

Junto a la pegatina, que tienes que poner en el cristal delantero en la derecha, la tarjeta de inspección tiene que estar fechada, haciendo constar el día en que caduca. De igual manera, antiguamente también era necesario disponer del recibo del seguro del vehículo para que los agentes pudiesen comprobar que el coche tiene seguro en vigor. Actualmente, esto ya no es necesario, ya que los agentes pueden comprobarlo de forma telemática.