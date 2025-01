El nuevo aspecto de Frank de la Jungla

Las primeras semanas de 2025 están siendo muy complicadas para Frank Cuesta. El activista y herpetólogo famoso en toda España por su pasado como presentador del programa 'Frank de la Jungla' anunció hace unos días a sus miles de seguidores en redes sociales que retomaba el tratamiento contra el cáncer que lleva sufriendo hace ya dos décadas.

Como muchas personas que sufren cáncer, Frank Cuesta ha tratado el tema con total transparencia y naturalidad desde que hizo pública su enfermedad: leucemia. Así, su habitual audiencia conoce tanto su estado de salud como los desafíos a los que se enfrenta en su famoso Santuario Libertad en Tailandia. Un lugar que visitó la presidenta de la Comunidad de Madrid, Isabel Díaz Ayuso hace pocas semanas.

Lo que ha sorprendido a los seguidores es el nuevo aspecto de Frank Cuesta. En el vídeo publicado en las últimas horas en su canal de YouTube se ve claramente como el herpetólogo está más delgado y se ha quedado completamente calvo. Fue el propio presentador el que explicó que cada mes de enero se somete a un tratamiento específico para poder mantener la enfermedad bajo control. Este duro proceso conlleva efectos secundarios visibles como la pérdida de peso y la caída de cabello.

"Aunque veáis que bajo de peso o que se me cae el pelo, es una cosa normal y no es que me esté muriendo ni que me esté pasando nada malo, es para mantenerse. A veces, hay que pasarlas putas para estar mejor", llegó a declarar en un anterior vídeo en el que confirmó que sufre leucemia.

Nuevos animales y bromas sobre sí mismo

A pesar de su problema de salud, Frank Cuesta sigue manteniendo la misma actitud de siempre bromeando incluso consigo mismo. "Ahora mismo tiene más pelo que yo. Vaya tela", afirma frente a la cámara mientras presenta uno de los nuevos patos que vivirán a partir de ahora en el Santuario Libertad tailandés.

En este vídeo, Frank Cuesta viste pantalón corto beige, camiseta negra y una gorra blanca hacia atrás que sirve para cubrir su cabeza ya sin pelo. "El santuario significa comer, cagar, dormir y si tienes suerte de vez en cuando... Pero vamos, que suerte poca por aquí por lo que veo y con estas pintas que tengo yo aquí ahora menos", lamenta Frank Cuesta.