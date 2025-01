"Dar las largas", una costumbre que conlleva multa... Pero también muy agradecida

Es muy probable que alguna vez en la vida te hayan "dado las largas". Y no, no hablamos de un eufemismo para referirnos a que han postergado 'sine die' algún acontecimiento o alguna respuesta que debería ser concreta. Nos referimos, literalmente, a usar las luces de largo alcance de un vehículo en las interacciones que se tienen con otros conductores. Sí, estáis en lo cierto, muchos de sus usos son ilegales y supondrán la pérdida de un buen puñado de euros a nuestro bolsillo. Pero no siempre será así, pues el propio código de circulación explica sus posibles usos.

Principalmente, estará permitido utilizar "las largas" en aquellas vías interurbanas en las que no haya suficiente iluminación... Y siempre que no nos crucemos con otro vehículo que venga en sentido contrario (lo que supondría 200 euros de sanción). Además, si nuestro propósito es advertir de algún peligro en la vía a aquellos con los que nos crucemos, también se podrá realizar un pequeño destello, tomando siempre las precauciones pertinentes. Y no, advertir de un control de alcoholemia (o drogas) no está entre los supuestos 'de peligro'. Tampoco, claro está, avisar de radares móviles. En ambos casos, serán 80 euros los que debamos desembolsar.

Sin embargo, hay otros supuestos no recogidos por el Código de Circulación y que, al ser entre usuarios particulares, es muy extraño que sean sancionados. La mayoría de estos usos tienen su origen en los camioneros y se realizan para facilitar acciones propias de la conducción. En el caso de los adelantamientos, un destello significará que el remolque del adelantador ya ha superado al frontal del adelantado. Una manera sutil, pero efectiva, de indicarle que va siendo hora de volver al carril derecho. Otra, más común en adelantamientos que implican a coches, será la de iluminar vías oscuras mientras se rueda en paralelo para hacer ver al rebasador las condiciones que se encontrará más adelante.

Estafas a nombre de la DGT

Con el tiempo, las estafas y la picaresca han evolucionado, dando lugar a numerosas formas de timos y engaños a la hora de ejercer la delincuencia. De hecho, una de las más comunes es la ciberdelincuencia, que con los avances tecnológicos, ha encontrado la mejor forma de hacer de las suyas. Es así, como la picardía de los ciberdelincuentes se camufla en las redes sociales y distintas páginas web de internet. De este modo, desde la Policía Nacional se ha lanzado la advertencia sobre los SMS fraudulentos, en los que los ciberdelincuentes se hacen pasar por la Dirección General de Tráfico a través del envío de un SMS en el que intentan ‘pescar’ a sus víctimas con un mensaje que indica el cobro de una multa.