Lego, la empresa de un solo producto, cuya patente cumple que hoy cumple 67 años

En un mundo tan competitivo como el actual y en una época en la que la diversificación está en boca de muchos altos cargos de grandes empresas, el éxito de comercializar (casi) un solo producto es todavía más inverosímil que hace unas décadas. Por ello, la pervivencia en el mercado de Lego es una de las grandes sorpresas de la historia reciente, más aún cuando las consolas parecen haber ganado definitivamente la partida a los juguetes tradicionales. Un mercado en el que ha estado desde hace casi un siglo, pero en el que dio el salto definitivo hace 67 años al patentar sus ya icónicos bloques de construcción.

Lego nace en 1932 como el sueño del danés Ole Kirk Christiansen... O como su última oportunidad para triunfar como empresario. Arrastrado por la 'Gran Depresión', su empresa de tratamiento de madera estaba a punto de entrar en bancarrota, llegando incluso a despedir a todos los empleados que algún día le acompañaron ante la imposibilidad de pagarles sus salarios. Fue entonces cuando, en un intento desesperado de reflotar las ventas, Christiansen apostó por los juguetes. Primero, fueron de madera y no tenían nombre. No mucho más tarde, había nacido Lego y sus inconfundibles piezas se veían en todo el mundo.

El propio Christiansen confirmó unos años más tarde que "no me di cuenta de lo que realmente quería hasta que tuve delante la elección más importante: productos de carpintería o juguetes para niños". Si la creación de la empresa vino motivada por la 'Crisis del 29', la adopción del plástico como principal recurso fue debido a los estragos que dejó la Segunda Guerra Mundial en todo el territorio europeo. Fue entonces, el 28 de enero de 1958, cuando se decidió a patentar sus famosas piezas. Como si el destino no quisiera que disfrutase de su mayor expansión, Ole Kirk fallecía apenas mes y medio después de un infarto.

Líder mundial

Por décimo año consecutivo, Lego se coronó en 2024 como la marca de juguetes más valiosa del mundo. La consultora Brand Finance actualizó su ránking anual del sector, situando el valor de mercado de la icónica empresa de los ladrillos de colores en los 7.930 millones de dólares (en torno a 7.600 millones de euros), lo que supone alrededor de 500 millones más de valoración respecto a los anteriores datos. Muy lejos, a una distancia casi inalcanzable, se situaron un año más la japonesa 'Bandai Namco' (en torno a los 1.500 millones) y la estadounidense Barbie (sin superar la barrera de los 1.000 millones).