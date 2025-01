Notición de Lady Gaga: publicará su nuevo disco el 7 de marzo

Hace días, la web de Lady Gaga se paralizó por completo con una cuenta atrás. No se podía acceder a ninguna sección de la página y detrás de la cuenta atrás aparecía un misterio mensaje. Después de todo tipo de especulaciones, ya conocemos cuál era el misterio que estaba detrás de esta acción de marketing.

Fecha

El próximo 7 de marzo Lady Gaga lanza su nuevo disco: "Mayhem". Empieza así una nueva cuenta atrás de la que ya en este caso sí que tenemos un avance: "Disease". El single, que formará parte del nuevo trabajo de la artista, se estrenó el pasado 20 de noviembre.

Canciones

Además, ya conocemos el nombre de todas las canciones de este séptimo trabajo de estudio. Entre ellas está "Die With A Smile", tema que interpreta junto a Bruno Mars. También anuncia una colaboración con Gesaffelstein. ¿El título de la canción? Killah. El resto son los siguientes: Abracadabra, Garden of Eden, Perfect Celebrity, Vanish Into You, Zombieboy, Lovedrug, How Bad Do U Want Me, Don't Call Tonight, Shadow of a Man, The Beast y Blade of Grass. Pero como no podía ser de otra manera, hay una de las canciones que sigue siendo un secreto y que de momento se presenta con un simple interrogante.

Los seguidores de Lady Gaga ya pueden empezar a realizar sus pedidos para tener "Mayhem" en su poder en cuanto llegue al mercado. Además del disco, que se puede reservar también en versión vinilo, se ha lanzado merchandising como calcetines, camisetas o cazadoras.