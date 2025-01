La fórmula mágica para conocer cuánto medirán tus hijos cuando sean mayores

¿Sabías que hay una fórmula para calcular la altura de tu hijo o hija cuando sea adulto? Aunque siempre hay que contar con cierto margen, lo cierto es que la ecuación acierta en la mayoría de los casos. Si quieres, compruébalo tú con tu estatura y la de los padres.

¡Vamos allá con la operación!

Consiste en tomar la talla de los padres, sumar los centímetros de ambos y restar 13 si es niña o sumarle la misma cifra (13) si es niño. El resultado debes dividirlo entre 2. Aquí viene la controversia. Hay quienes dicen que la altura de tu hijo será ese resultado, si bien hay otros estudiosos que apuntan a que la talla real más ajustada la obtendrás dando un paso más: restando siete para calcular la altura mínima y sumándole siete para hallar la altura máxima que podrá alcanzar.

UN CASO PARTICULAR Pongamos un ejemplo: Un padre que mide 182 centímetros y una madre 178 centímetros. La suma de ambos es 360 centímetros. Si tu hijo es niño, deberás sumarle 13 (373 centímetros) y dividirlo entre 2. El resultado es 186,5, de modo que la altura máxima que ese niño podrá alcanzar será de casi 1,94 mientras que la mínima a la que aspira será de casi 1,80.

Niños y niñas

Esta calculadora de altura es sólo aproximada y cada desarrollo de un niño es totalmente particular. No obstante, por regla general, las mujeres son más bajas que los hombres -hay excepciones, por supuesto- de modo que las matemáticas no son una ciencia exacta en este caso para predecir el futuro.

¿Cuál es el alimento que más resta estatura a los niños? Es la pregunta que lanza el doctor Óscar Hurtado, muy popular en Instagram, a los padres. En este sentido, plantea que "si tu niño en un futuro y por sus características físicas podría medir 1,80 centímetros, existe un producto que puede hacer que nunca llegue a esa estatura". La reflexión capta de inmediato la atención de los progenitores, puesto que todos pensamos que cada persona tenderá a medir lo que su físico alcance, sin que existan factores externos como la alimentación en lo que se refiere a la altura.

Sin embargo, el profesional da la respuesta: "Tengo la respuesta inmediata para vosotros y se llama azúcar".